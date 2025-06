Mercato Stade Rennais : Un indésirable affole l’Italie !

Un indésirable pourrait rapporter un joli chèque au Stade Rennais pendant ce mercato estival. Trois clubs italiens se bousculent pour recruter le joueur rennais.

Mercato Stade Rennais : Un flop pisté en Italie

Leo Ostigard croule sous les offres à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival. Après une période difficile au Stade Rennais, l’international norvégien a retrouvé le sourire en Allemagne. L’ancien joueur de Naples a été emporté par le vent de départs à Rennes lors du dernier mercato hivernal.

Leo Ostigard a passé seulement six mois au Roazhon Park et a été prêté à Hoffenheim cet hiver. En Allemagne, l’international norvégien a retrouvé sa forme et a disputé 11 matches avec cette formation allemande. Selon les informations de Ouest-France, le crack rennais a convaincu ses nouveaux dirigeants. Les Allemands ont décidé de lever l’option d’achat de 10 millions d’euros et le recruter définitivement. Mais d’autres clubs jouent les trouble-fêtes.

Selon les informations du journaliste, Rudy Galetti, trois clubs italiens s’arrachent Leo Ostigard. Cet indésirable du Stade Rennais est sur les tablettes de Pise, Cagliari et l’Hellas Vérone. Ces trois formations italiennes auraient déjà contacté les dirigeants du club breton pour voir si c’est possible de passer à l’offensive cet été. Les pensionnaires du Roazhon Park sont prêts à boucler le départ du joueur en cas de belle offre.

Le Stade Rennais attendait une offre de 7 millions d’euros pour son joueur. Mais la rude concurrence pourrait faire grimper le prix de Leo Ostigard. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros par Transfertmarkt. L’international norvégien maîtrise bien la Serie A puisqu’il avait déjà évolué sous les couleurs du Genoa et de Naples. Il pourrait choisir l’Italie comme prochaine destination.