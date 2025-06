Info Mercato : Le PSG se rapproche du but pour Ilya Zabarnyi

Priorité de Luis Enrique pour renforcer la charnière centrale du PSG dès cet été, Ilya Zabarnyi n’a pas encore quitté les rangs de Bournemouth. Mais cela ne saurait plus tarder. Explications.

Mercato : Le PSG et Bournemouth se rapprochent pour Ilya Zabarnyi

Malgré la concurrence d’autres grands clubs européens, le Paris Saint-Germain intensifie ses efforts pour boucler le transfert d’Ilya Zabarnyi. Désireux d’attirer un nouvel axial droit pour préparer la succession de Marquinhos, le club parisien aurait transmis une deuxième offre évaluée à 65 millions d’euros à la formation anglaise.

Lisez aussi : Mercato PSG : Coup de tonnerre dans le dossier Ilya Zabarnyi

À voir Mercato ASSE : Un défenseur transféré (Officiel)

Cette proposition, nettement supérieure à la première, vise à convaincre les dirigeants des Cherries de céder l’international ukrainien. Et alors que Bournemouth exige 70 millions d’euros, le journaliste Florian Plettenberg annonce ce vendredi que Luis Campos a franchi un pas important et qu’il se rapprocherait du but pour le transfert de Zabarnyi. 🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain are still pushing to sign Ilya #Zabarnyi.



Several top teams have been informed that the 22 y/o centre-back has reached an agreement with #PSG. Liverpool were also interested but it was never concrete.



Advanced negotiations are ongoing between Paris… pic.twitter.com/tD3gWVMl03— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2025

« Le Paris Saint-Germain fait toujours pression pour recruter Ilya Zabarnyi. Plusieurs équipes de premier plan ont été informées que le défenseur central de 22 ans avait conclu un accord avec le PSG. Liverpool était également intéressé, mais cela n’a jamais été concret. Des négociations avancées sont en cours entre Paris et Bournemouth. Il semblerait que le montant total de l’offre pourrait atteindre 70 millions d’euros », rapporte le spécialiste mercato de Sky Allemagne.

Lisez aussi : Mercato PSG : Ilya Zabarnyi, Paris lâche une offre de folie

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se concentrent désormais sur la finalisation de ce dossier, notamment pour intégrer Zabarnyi à l’effectif de Luis Enrique en vue de la Coupe du Monde des Clubs.