Mercato LOSC : Olivier Giroud arrive, visite médicale en vue

Un an seulement après son arrivée, Olivier Giroud quitte déjà le championnat américain et le Los Angeles FC. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France va s’engager en faveur du LOSC. Tout est presque bouclé dans ce dossier.

Mercato LOSC : Olivier Giroud quitte le LAFC

Après Paul Pogba, qui va signer à l’AS Monaco pour deux ans, un autre Champion du Monde 2018 va lui aussi faire son retour en France. Alors qu’il était parti pour terminer sa carrière aux États-Unis, avec son compatriote Hugo Lloris au Los Angeles FC, Olivier Giroud revient déjà en Europe, douze mois seulement après son arrivée libre en provenance de l’AC Milan.

Dans un communiqué officiel, le club californien a annoncé le départ de l’attaquant de 38 ans ce vendredi. Mécontent de son temps de jeu à Los Angeles, Giroud a demandé la rupture de son contrat, qui expirait le 31 décembre prochain, et les deux parties « ont décidé d’un commun accord de se séparer », précise ledit communiqué, qui ajoute que le joueur disputera son dernier match en Black & Gold ce dimanche, contre Vancouver, au BMO Stadium. Merci, Olivier.



📰 LAFC and Olivier Giroud have reached a mutual decision to part ways.



Giroud's final match with LAFC will be this Sunday, June 29, when the Black & Gold take on Vancouver at @BMOStadium at 6:30 pm PT.— LAFC (@LAFC) June 27, 2025

« Olivier a été un professionnel exemplaire durant son passage au LAFC. Il a insufflé une humilité et un esprit de gagnant qui ont contribué à élever tous ceux qui l’entouraient. Olivier a été un formidable ambassadeur du club, sur le terrain comme en dehors. Nous lui sommes reconnaissants pour sa contribution et lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse Jennifer et à sa famille, le meilleur pour ce nouveau chapitre », déclare John Thorrington, coprésident et directeur général du LAFC. Un nouveau chapitre qui devrait s’écrire du côté de Lille.

Olivier Giroud va signer deux ans à Lille

D’après les informations de Foot Mercato, le joueur formé à Montpellier HSC a d’ores et déjà trouvé un accord avec Olivier Létang, le président du LOSC, pour une arrivée dans le club nordiste. Cinquième de Ligue 1 la saison écoulée, Lille s’est qualifié pour la Ligue Europa et compte sur le natif de Chambéry pour apporter son expérience du très haut niveau au sein de l’effectif de Bruno Genesio. 🚨⚪️🔴 Olivier Giroud to Lille, here we go! French striker will be back in Europe as he’s set to leave LAFC.



Giroud accepted one year contract proposal as Lille have now prepared all documents.



Medical booked and Olivier’s back. 🔙🇫🇷 pic.twitter.com/CZOLjdy8CT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

Passé par Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea et Milan, Olivier Giroud va parapher un bail d’un an avec les Dogues. Le journaliste Fabrizio Romano a lâché son fameux « Here we go », confirmant ainsi que Giroud va, sauf énorme surprise de toute dernière minute, défendre les couleurs Rouge et blanc la saison prochaine. Il est attendu au Domaine de Luchin pour passer sa visite médicale, préalable à la signature de son contrat avec le LOSC Lille.