Après l’attaquant français de l’AC Milan Olivier Giroud, c’est le défenseur du PSG, Nordi Mukiele, qui a évoqué leur choc de Ligue des Champions, mercredi soir, au Parc des Princes.

Olivier Giroud : « Prendre ce qu’on peut prendre ! »

Alors que l’AC Milan s’apprête à affronter la Juventus Turin ce dimanche soir, en clôture de la neuvième journée de Serie A, Olivier Giroud a lâché quelques mots sur le prochain choc de Ligue des Champions de son équipe contre le Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre, l’attaquant de 37 ans n’est pas inquiet et assure que les Rossoneri ne se priveront pas s’il y a une occasion de l’emporter sur le terrain des Rouge et Bleu.

« Ce PSG–Milan AC n’est pas LE match décisif, mais on doit prendre ce qu’on peut prendre ! Ne pas perdre déjà, et si on a l’opportunité de gagner ce match… on ne se gênera pas ! », a prévenu le meilleur buteur de l’équipe de France. Mais en face, le Paris SG compte bien se relancer après la grosse défaite de la précédente journée sur la pelouse de Newcastle United (1-4). Et c’est Nordi Mukiele qui s’est chargé de faire passer le message.

Nordi Mukiele : « On a hâte d’y être »

Dans le dur après l’humiliation subie à St James’ Park, le Paris Saint-Germain a aligné deux victoires probantes en Ligue 1, à Rennes (3-1), et contre le RC Strasbourg (3-0), afin de reprendre confiance avant de recevoir l'AC Milan mercredi prochain. Pour cette affiche européenne, les hommes de Luis Enrique sont gonflés à bloc après leurs succès consécutifs en championnat. Dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien, le défenseur Nordi Mukiele a ainsi apporté la réplique à Olivier Giroud sur ce choc de Ligue des Champions.

« Je suis sûr qu’on est prêts. On a montré aujourd’hui qu’on était une très bonne équipe, qu’on jouait très bien collectivement. Cela a peut-être pris du temps, les résultats sont là. Ça sera à nous de continuer dans ce sens. On sait très bien comment se passe la Ligue des champions, aucun match n’est facile. Il ne faut pas s’attarder là-dessus. Il faut oublier le match de Newcastle et voir de l’avant. Le match contre Milan sera un très bon test pour nous. On a hâte d’y être », a répondu l’international tricolore de 25 ans. L’AC Milan sait donc à quoi s’attendre au Parc des Princes dans quatre jours.