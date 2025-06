Mercato OM : Benatia négocie un gros deal en Allemagne !

La direction de l’OM relance une ancienne piste en vue du mercato estival. Le Bayern Munich ouvre la porte au départ de sa pépite à une seule condition.

Mercato : L’OM relance un ancien dossier cet été

La direction de l’OM vise une nouvelle pépite en Allemagne. Les dirigeants marseillais sont sur tous les fronts cet été pour dénicher de nouveaux défenseurs et ne pas encaisser trop de but la saison prochaine. L’équipe de Roberto De Zerbi a beaucoup souffert pendant le sprint final après les blessures de certains cadres en défense.

Pour ne pas vivre la même galère la saison prochaine, le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia relance une ancienne piste en Allemagne. Selon le spécialiste du mercato, Santi Aouna, le nom du latéral droit du Bayern Munich, Sacha Boey circule de nouveau dans les couloirs de la Commanderie. La pépite française vit le calvaire en Allemagne à cause des nombreuses blessures. Il n’entre pas pleinement dans les plans de son entraîneur Vincent Kompany.

Cette saison, Sacha Boey a disputé 17 matches avec l’ogre bavarois et a délivré deux passes décisives. Le Bayern Munich n’est pas satisfait de ses statistiques et a ouvert la porte au départ de son joueur. Les dirigeants phocéens sont prêts à l’accueillir les bras ouverts et lui donner plus de temps de jeu. Ce qui va lui permettre de continuer sa progression.

Le club phocéen veut que le Bayern Munich lui prête le joueur avec option d’achat. Mais pour le moment, l’ogre bavarois veut un transfert définitif de son joueur. Sacha Boey est évalué à 18 millions d’euros par Transfertmarkt.