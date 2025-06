Mercato : Un renfort prestigieux annonce son arrivée au PSG

C’est fait, le PSG a trouvé le successeur de Cyrille Carrière. Le club de la capitale française a nommé son nouveau directeur technique pour son centre de formation. L’heureux élu a lui-même confirmé l’information.

Mercato PSG : Mathieu Le Scornet débarque au Paris SG

Avec le départ de Cyrille Carrière l’hiver, le PSG était à la recherche d’un nouveau directeur technique pour son centre de formation. Et après quelques mois de recherche, la direction des Rouge et Bleu a jeté son dévolu sur Mathieu Le Scornet, qui officiait au RC Strasbourg depuis 2021.

Au micro de La Chronique Républicaine, le dirigeant de 42 ans a confirmé qu’il intègre l’organigramme de l’académie du PSG, en tant que relais technique sous la direction de Yohan Cabaye, directeur sportif, avec pour mission de dynamiser la formation des jeunes talents parisiens.

« J’ai passé des entretiens avec le Paris Saint-Germain : un premier de présentation, un deuxième sur la connaissance du poste et comment répondre aux différentes missions confiées. Et un troisième de finalisation avec la projection dans le poste. Dans l’organigramme général sportif, il y a le président, le directeur sportif côté professionnel, Luis Campos.

Et ensuite il y a un directeur sportif de l’académie, Yohan Cabaye. En dessous de lui, il aura deux relais : un administratif et un technique. Ce relais technique ce sera moi », a déclaré Mathieu Le Scornet, qui n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain.

« Intégrer un club aussi prestigieux que le PSG, c’est d’abord plus de la fierté. Quand je lis un peu plus en globalité le projet, je me dis que je suis dans un des top 5 clubs européens à trois heures de la maison. Je vais pouvoir pleinement exprimer mes qualités et mes compétences pour servir le club au niveau de la promotion des jeunes joueurs, de l’expression de l’équipe qu’elle soit U17, U19 ou espoirs », a ajouté l’ancien collaborateur de Marc Keller.

Son expérience et sa vision devraient permettre d’insuffler une nouvelle dynamique à la politique de formation du club, dans un contexte où la réussite des jeunes Parisiens est plus que jamais au cœur des ambitions du PSG.