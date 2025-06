Mercato : Une star américaine signe officiellement à l’ASSE

Après Welma Fon, Sofie Hornemann et Alice Pinguet, une quatrième recrue vient d’être annoncée par l’ASSE. Outre l’équipe masculine conduite par Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne prépare également la saison à venir pour sa section féminine.

Mercato : Rachel Corboz quitte Reims pour l’ASSE

À 29 ans et après des expériences à Fleury et au Stade de Reims, Rachel Corboz vient de signer à l’AS Saint-Étienne. Issue d’une famille de footballeurs, la joueuse qui évolue au milieu de terrain est la quatrième recrue estivale des Verts. Après six saisons au Stade de Reims, la joueuse de 29 ans arrive dans le Forez.

Lisez aussi : ASSE : L’OL en Ligue 2, réaction surprise à Saint-Etienne

À voir Mercato : Un renfort prestigieux annonce son arrivée au PSG

Les Stéphanoises qui viennent de perdre au milieu de terrain leur capitaine Solène Champagnac, partie à Toulouse, accueillent ainsi une recrue d’expérience. Sur le site internet du club ligérien, elle a affiché sa fierté de rejoindre les rangs de l’ASSE.

« Je suis très fière de rejoindre l’ASSE, un club très ambitieux pour les saisons à venir. Le projet stéphanois est compétitif et très intéressant. J’ai acquis de l’expérience que j’ai à cœur d’amener à mes nouvelles coéquipières », a déclaré la Franco-américaine. Un sentiment partagé par son nouvel entraineur, Sébastien Joseph. 🤗 À 29 ans, Rachel Corboz s’apprête à entamer sa huitième saison consécutive dans l’élite, cette fois sous le maillot Vert !



Découvrez l'ancienne capitaine du Stade de Reims, quatrième renfort pour Sébastien Joseph👇https://t.co/p9oTaGqVco— ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) June 28, 2025

« Rachel est un profil expérimenté avec un gros volume de jeu, capable de répéter les efforts. C’est une joueuse très juste techniquement, mais aussi qui frappe très bien les coups de pied arrêtés. Elle correspondait, grâce à ses qualités, à tout ce qu’on recherchait pour enrichir notre milieu de terrain », a lancé le technicien français.

Débarquée en France au FC Fleury 91 en 2018, elle dispute une première saison avec le club francilien avant de prendre le chemin du Stade de Reims, où Corboz s’impose rapidement comme une cadre. Devenue capitaine du club champenois en 2021, Rachel Corboz a disputé 118 rencontres avec le SDR.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE retoquée pour un milieu ghanéen

À voir Mercato OGC Nice : Une pépite à 6 M€ arrive !

Joueuse fiable, capable d’enchaîner des exercices pleins sans manquer la moindre rencontre, la Franco-Américaine sait également se montrer décisive, en témoignent ses 17 buts inscrits et les 15 passes décisives délivrées sous les couleurs rémoises. À suivre…