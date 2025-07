Mercato : 40M€ ! Le PSG détecte le renfort parfait au milieu

Désireux de renforcer son milieu de terrain durant ce mercato estival avec un profil un peu plus athlétique, le PSG s’intéresserait à un international français. Luis Campos pourrait passer à l’offensive dans ce dossier dans les jours à venir.

Mercato : Le PSG pense à un joueur de la Juve

Déjà en négociations avec la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain semble avoir le béguin pour un joueur de la Vieille Dame. Afin de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale considère Khephren Thuram comme une cible potentielle. En effet, selon les informations du journal TuttoSport, les dirigeants du PSG sont intéressés par le renfort du joueur de 24 ans afin d’apporter un peu plus de tonus dans ce secteur de jeu.

Même s’il est pleinement satisfait de la saison réalisée par ses joueurs dans ce secteur de jeu, Luis Enrique souhaite voir débarquer un nouveau visage capable de concurrencer Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Le nom de Carlos Baleba a été évoqué il y a quelques jours, mais l’international camerounais de 21 ans est évalué à 100 millions d’euros par Brighton, ce qui ouvre la voie d’autres cibles pour Luis Campos.

Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG tient en haute estime la voie menant à Khephren Thuram. Le média italien va même plus loin en assurant que le Champion de France est très emballé à l’idée de rapatrier l’ancien milieu défensif de l’OGC Nice. Mais il faudra compter avec la détermination de la Juventus Turin.

La Juventus veut prolonger Khephren Thuram

Arrivé l’été passé pour 20 millions d’euros, Khephren Thuram s’est rapidement imposé au sein du collectif de la Juventus, avec notamment 5 buts et 8 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues. Avec un volume de course important, d’une excellente qualité de passe, d’une aisance technique et d’une faculté à se projeter vers l’avant, le frère de Marcus Thuram coche plusieurs cases pour s’intégrer dans le système de jeu développé par Luis Enrique.

Cependant, les Bianconeri n’envisagent pas un départ du natif de Reggio Emilia. Bien au contraire, la Juve veut prolonger le contrat de Khephren Thuram jusqu’en juin 2030 avec une revalorisation salariale, lui, qui touche environ 2 millions d’euros par an, précise TuttoSport. Actuellement lié jusqu’en 2029, le milieu français est évalué à 40 millions d’euros sur Transfermarkt. Le Paris Saint-Germain devra donc se montrer très convaincant pour parvenir à réaliser ce gros coup.