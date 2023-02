PSG Mercato : La MNM disloquée à Paris, les remplaçants déjà connus

Publié par JEAN-LUC D le 20 février 2023 à 20:54

Luis Campos souhaiterait disloquer le trio Messi, Neymar et Mbappé. Le conseiller football du PSG aurait même déjà identifié ses cibles pour l’été prochain.

Après un mercato hivernal totalement raté avec zéro recrue, Luis Campos travaillerait d’ores et déjà sur le prochain marché des transferts. En coulisses, les contours du futur effectif du Paris Saint-Germain se dessinerait peu à peu. En interne, certains membres de la direction du club de la capitale songerait notamment à un démembrement de la MNM, le trio offensif parisien composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le conseiller sportif du PSG, travaille déjà en coulisses pour dessiner les contours du futur effectif.

Au club, certains pensent à disloquer la MNM, formée p ar Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. « Au club, certains pensent à disloquer la MNM. Une certitude: Kylian Mbappé sera toujours au centre du projet. Il faudra donc prêter attention aux situations de Neymar et Lionel Messi, dont la prolongation est actuellement discutée. Aucune décision ne sera prise à la hâte. La suite de la saison conditionnera les choix futurs », explique la radio sportive. Ce lundi soir, RMC Sport a levé un coin de voile sur les potentielles recrues estivales de Luis Campos pour renforcer au mieux le groupe de Christophe Galtier.

PSG Mercato : La MNM remplacée par des profils français et jeunes ?

Sachant que Kylian Mbappé sera toujours « au centre du projet », le Paris Saint-Germain aimerait attirer des joueurs français et jeunes. RMC Sport explique alors que Luis Campos viserait ainsi les milieux Youssouf Fofana (Monaco) et Khéphren Thuram (Nice) pour le prochain mercato estival. Le média francilien confirme aussi que Randal Kolo Muani, étincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Marcus Thuram et Manu Koné, évoluant au Borussia Mönchengladbach, sont également sur les tablettes des dirigeants parisiens.

« Luis Campos a élaboré une liste. Les milieux Youssouf Fofana (Monaco) et Khéphren Thuram (Nice) font partie des noms cochés. Comme expliqué par La Chaine L’Équipe, Randal Kolo Muani, qui flambe en attaque avec Francfort, est suivi, tout comme Marcus Thuram et Manu Koné, qui évoluent à Mönchengladbach. Des dossiers onéreux pour la plupart. Les profils des joueurs ciblés: français, jeunes et performants », ajoute RMC Sport. Reste maintenant à savoir quel nouveau visage français débarquera au Paris SG dans quelques mois.