PSG – OM: Les compos, De Zerbi fait un choix fort en attaque

Ce jeudi, à 19 heures, le PSG affronte l’OM pour le Trophée des Champions, au Koweït. Découvrez les compositions officielles de Luis Enrique et Roberto De Zerbi, les deux entraîneurs des deux clubs phares du foot français.

Le PSG retrouve son attaque de feu, Aubameyang sur le banc à l’OM

Les compositions d’équipe officielles du choc du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM viennent d’être dévoilées et Luis Enrique a finalement choisi Khvicha Kvaratskhelia pour débuter dans le couloir gauche de l’attaque. Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi a fait le choix fort de lancer Amine Gouiri après plusieurs mois d’absence.

Comme annoncé dans la journée par le journal L’Équipe, c’est l’équipe-type du Paris SG qui va affronter l’OM ce jeudi soir au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. À l’exception d’Achraf Hakimi et Ibrahima Mbaye, toujours engagés avec le Maroc et le Sénégal à la CAN 2025, et du gardien Matvey Safonov, blessé, l’entraîneur parisien dispose de son monde pour cette affiche.

Sans surprise, Hakimi est remplacé par Warren Zaïre-Emery. Pour le reste, c’est du grand classique avec Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes pour compléter la défense, un milieu Fabian Ruiz – Vitinha – Joao Neves et une attaque de feu. Ousmane Dembélé est titularisé dans une position de faux 9, Désiré Doué occupera le flanc droit et Kvaratskhelia a été préféré à Bradley Barcola sur le côté gauche.

En face, Roberto De Zerbi a opté pour un 3-4-3 et peut compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi, titulaire en défense en compagnie de Benjamin Pavard et Facundo Medina. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffroy Kondogbia sont bien là, soutenus sur les côtés par les pistons Timothy Weah et Emerson. Enfin en attaque, Amine Gouiri a été préféré à Pierre-Emerick Aubameyang pour accompagner Mason Greenwood et Igor Paixao.

La compo officielle du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Le onze de départ de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (c), Medina

Milieux : Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Emerson

Attaquants : Greenwood, Gouiri, Paixao.