ASSE : Une pépite toque à la porte de l’équipe de Horneland

Un talentueux joueur, issu de l’Académie de l’ASSE et dont la progression est figurante, se tient à la porte de l’équipe d’Eirik Horneland.

ASSE : Enzo Mayilla franchit des paliers en rejoignant Aubagne

L’ASSE a prêté Enzo Mayilla au Sporting Club Aubagne Air-Bel jusqu’à la fin de saison 2025-2026. Il s’agit d’une pépite formée au centre de formation du club stéphanois. Il est prêté au club évoluant en National 1, afin de lui permettre de progresser. Avant de céder l’attaquant de 19 ans au club de la banlieue marseillaise en juillet dernier, l’AS Saint-Etienne a pris soin de prolonger son contrat jusqu’en juin 2028.

Lisez aussi : ASSE : Horneland tient son équipe, mais il y a des attentes

À voir

Mercato PSG : L’Ajax arrive avec une magnifique offre !

À mi-saison de son prêt, sa progression est remarquable selon son entraîneur à Aubagne.

« C’était un jeune de la réserve de Saint-Étienne, qui normalement aurait dû continuer à jouer en National 3 […]. Donc là, jouer en National 1, c’est énorme. Il gagne deux étages, c’est une belle évolution », a expliqué Gabriel Santos, l’entraîneur actuel Enzo Mayilla, à Peuple-Vert.

Le coach d’Aubagne voit déjà Mayilla en Ligue 1

Ce dernier décrit le profil du Vert comme celui d’un joueur capable d’évoluer à un plus haut niveau. « ll apporte beaucoup de choses intéressantes. C’est un garçon qui a de la vitesse, du volume, qui est capable de jouer 90 minutes sans fatigue. C’est un joueur qui va toujours presser l’adversaire. Même pour sa taille, il va très vite et prend beaucoup la profondeur », a-t-il apprécié.

En attendant le retour de Enzo Mayilla à l’ASSE, le technicien portugais de 42 ans le voir franchir des paliers rapidement et jouer dans l’élite. « Je l’ai depuis 4 à 5 mois, mais quand je vois ce qu’il fait, potentiellement, il peut devenir un joueur de Ligue 1. […]. Je le vois jouer en Ligue 1 un jour bien sûr », a annoncé Gabriel Santos.

La pépite de Saint-Etienne comparée à Serhou Guirassy

Séduit par la qualité technique et athlétique d’Enzo Mayilla, son entraîneur n’hésite pas à le comparer à Serhou Guirassy du Borussia Dortmund, sur « certains points de son profil ». Avec ces informations élogieuses sur la progression du jeune joueur, il a fort à parier qu’il sera scruté de près par la Direction sportive stéphanoise, dans les prochains mois, en vue de la saison prochaine. En Ligue 1 ou en Ligue 2 ? A suivre…

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Relégation en Ligue 2, Horneland lâche une bombe

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne

À voir

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un phénomène va signer !

Mercato : Coup dur pour l’ASSE, un deal tombe à l’eau à la dernière minute