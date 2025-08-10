Barça Mercato : Lamine Yamal s’incline devant Iñigo Martínez, son guide

L’éclosion de grands talents se fait toujours à l’ombre de personnalités fortes et Lamine Yamal n’a pas brillé sans les précieux conseils d’Iñigo Martínez, présentement sur le départ du Barça pour Al-Nassr.

Barça Mercato : Lamine Yamal rend hommage à Iñigo Martínez

C’est terminé pour la carrière d’Iñigo Martínez au FC Barcelone. À l’occasion de ce mercato estival, le capitaine et défenseur central du Barça s’envole pour l’Arabie saoudite. Il s’est engagé avec Al-Nassr sous les couleurs duquel il continuera de briller la saison prochaine. Le départ du joueur de 34 ans n’est pas sans émotion pour Lamine Yamal, qui a profité de ses sages conseils en ce début de carrière au haut niveau.

C’est tout logiquement que le jeune ailier droit de 18 ans a salué l’homme et sa carrière, forte de ses 518 matchs toutes compétitions confondues en Liga. Dans un court, mais efficace message, le jeune prodige du football espagnol a posté en story : « Merci pour tout, mon capitaine ».

En signant sous les couleurs d’Al-Nassr FC, Iñigo Martínez rejoint une ex-légende de la Liga, Cristiano Ronaldo. Le buteur portugais de 40 ans a prolongé son contrat avec le club saoudien jusqu’au 30 juin 2027. Avec un joueur de l’expérience d’Iñigo en défense, le club basé à Riyad se prépare à une solide saison.