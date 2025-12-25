Mercato OL : Un joli deal de Lyon saboté en coulisses

L’OL pensait tenir un renfort malin sur le mercato, discret mais prometteur. En coulisses, pourtant, un Lyonnais bien connu pourrait faire capoter l’opération au profit d’un club espagnol.

Mercato OL : Lyon à l’affût d’un coup malin

Dans un mercato où chaque euro compte, l’OL avance avec prudence mais ambition. Après avoir officialisé le prêt sans option d’achat d’Endrick en provenance du Real Madrid, la direction lyonnaise scrute aussi l’avenir. Selon Foot Mercato, les Gones se sont positionnés sur Giorgi Tsitaishvili, ailier géorgien de 25 ans actuellement prêté au FC Metz par le Dynamo Kiev.

Le profil séduit à Lyon : un joueur d’expérience en Ligue 1, capable d’apporter de la percussion et surtout disponible libre à l’issue de la saison. Une opportunité rare, presque trop belle pour être vraie, dans un marché estival souvent hors de prix.

Une concurrence européenne bien réelle

L’Olympique Lyonnais n’est toutefois pas seul sur le dossier. Le LOSC, la Lazio et Villarreal suivent également de près la situation contractuelle de Tsitaishvili, sous contrat avec Kiev jusqu’en juin 2026 mais promis à un départ gratuit. Autant dire que la bataille s’annonce rude.

Pour Lyon, l’idée est claire : anticiper, convaincre vite et frapper juste. Mais le football moderne se joue aussi loin des terrains, là où les relations personnelles pèsent parfois plus lourd qu’un projet sportif bien ficelé.

Mikautadze, l’allié devenu obstacle

C’est ici que le scénario se corse. Georges Mikautadze, pur produit lyonnais et désormais joueur de Villarreal, pousserait activement pour attirer Tsitaishvili en Espagne. Déjà à l’origine de son prêt à Metz, l’attaquant géorgien userait de son influence pour réunir les deux compatriotes sous le maillot jaune.

Un joli clin d’œil pour Villarreal, mais un sale tour pour Lyon. Ironie du sort : le club rhodanien pourrait voir un de ses anciens saboter, sans le vouloir vraiment, un deal pourtant taillé pour lui. Le mercato, cruel et parfois cruel avec humour.

