Mercato PSG : Une star de Paris dévoile son futur club

Il reste certes encore un trois ans et demi de contrat à Vitinha au PSG, mais l’une de ses prochaines destinations est déjà connue.

PSG : Vitinha se lâche sur ses ambitions pour 2026

Arrivé au PSG en juillet 2022, Vitinha est sous contrat dans a capitale jusqu’en juin 2029.

L’été dernier, lui et ses coéquipiers ont été sacrés champions d’Europe. Ils ont également remporté la coupe intercontinentale de la FIFA il y a huit jours, au Qatar contre Flamengo, sans oublier la finale de la coupe du monde des clubs.

Individuellement, le milieu de terrain a été 3e au dernier Ballon d’Or, derrière son coéquipier, Ousmane Dembelé et le Barcelonais Lamine Yamal. Leader technique du Paris Saint-Germain, Vitinha est donc totalement épanoui dans l’équipe de Luis Enrique.

« Ce fut une année parfaite, mais je vise encore plus haut », s’est -il réjoui dans O Jogo. Au sujet de l’objectif collectif du PSG, il a déclaré : « Nous voulons gagner tous les matchs pour lesquels nous sommes en lice »

Mercato : Vitinha envisage un retour au FC Porto

Interrogé sur son avenir, il a laissé la porte ouverte à un retour au FC Porto, son club formateur (entre 2011 et 2020). « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens comme chez moi au stade du Dragon », a-t-il confié au quotidien sportif portugais.

« Mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club », a précisé l’international Portugais (35 sélections) ensuite.

En effet, le numéro 17 du PSG ne veut pas voir son éventuel come-back à Porto comme une retraite dorée. Ce ne sera donc pas « comme une récompense de ma carrière », indique-t-il.

Pour rappel, Vitinha a joué seulement deux saisons avec les Dragons (2020-2022), soit 59 matchs, pour 4 buts et 6 passes décisives, avant de débarquer à Paris.

