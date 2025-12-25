Après Zidane, Mbappé présent à la CAN pour Hakimi

À la suite de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé assistera au match entre le Maroc d’Achraf Hakimi et le Mali, vendredi (21h).

CAN : Invité par Hakimi, Kylian Mbappé assistera à Maroc-Mali vendredi

À l’instar de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé est arrivé à Rabat au Maroc, jeudi après-midi, avec et sa famille, selon les informations de L’Équipe. Il a répondu à l’invitation de son ami Achraf Hakimi. Vendredi soir, l’attaquant du Real Madrid assistera au match Maroc-Mali, comptant pour la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025).

Blessé à la cheville, son ancien coéquipier du PSG est incertain de disputer ce match, mais la star lui apportera son soutien à cette occasion. « Hakimi va bien et nous prendrons la meilleure décision pour lui. Nous l’utiliserons au moment opportun », a laissé entendre le sélectionneur Walid Regragui, en conférence de presse d’avant-match.

Outre Achraf Hakimi, Brahim Diaz, attaquant des Lions de l’Atlas, bénéficiera aussi du soutien de son coéquipier du Real Madrid.

La Star du Real Madrid au Maroc jusqu’à lundi ?

D’après la précision du quotidien sportif, Kylian Mbappé est accompagné par ses parents et son petit frère Ethan. La famille Mbappé devrait rester au Maroc jusqu’au lundi 29 décembre, à en croire la source.

Il faut rappel, Zinedine Zidane avait assisté au match de son fils Luca Zidane (27 ans) , gardien de but de la sélection d’Algérie, mercredi, face au Soudan (3-0). Il était accompagné de son autre fils Théo Zidane (23 ans), qui a vu son frère aîné faire des arrêts décisifs contre les Soudanais.

