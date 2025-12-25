Mercato PSG : Vitinha a déjà choisi son futur club !

Pilier discret mais incontournable du PSG version Luis Enrique, Vitinha avance avec la sérénité des grands. À 25 ans, le Portugais regarde déjà plus loin, sans renier un présent doré à Paris.

Vitinha, le cerveau du PSG moderne

Au fil des mois, Vitinha s’est imposé comme le métronome du PSG. Toujours juste, rarement spectaculaire mais constamment décisif, il incarne cette élégance fonctionnelle chère à Luis Enrique. Vainqueur de tout sur la scène nationale et continentale, il a donné au milieu parisien une stabilité longtemps recherchée.

Lire aussi : Bombe au PSG : L’agent de Vitinha discute avec le Real

À voir

Mercato PSG : Une star de Paris dévoile son futur club

Son influence dépasse les statistiques. Leader technique, chef d’orchestre émotionnel, il joue simple quand le jeu s’emballe et accélère quand Paris s’endort. Une forme d’intelligence rare, presque silencieuse, qui fait les grands joueurs.

Le FC Porto, un retour dans un coin de la tête

Malgré une prolongation jusqu’en 2030, Vitinha n’élude pas la suite. Dans O Jogo, il se projette avec sincérité : « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi à Dragão », confie-t-il, lucide.

Mais l’homme reste pragmatique : « Cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto ». À Paris, personne ne s’alarme. Vitinha savoure le présent, tout en laissant son cœur battre, doucement, au rythme de Porto.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Une star de Paris dévoile son futur club

Mercato OL : Létang dit oui au PSG pour Ayyoub Bouaddi !

À voir

Après Zidane, Mbappé présent à la CAN pour Hakimi

Mercato : L’OM prêt à mettre 58M€ pour un ancien du PSG !