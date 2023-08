Prêté la saison passée en Ligue 1, un attaquant du Stade Rennais devrait connaître le même sort cet été. Plusieurs clubs sont sur le coup.

Mercato Stade Rennais : Matthis Abline vers un nouveau prêt

Qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais veut faire mieux par rapport à son dernier exercice. Le club breton s'était arrêté aux seizièmes de finale, contre le Shakhtar Donetsk. Un adversaire a priori abordable sur le papier, mais qui avait su l'emporter lors de la double confrontation (2-1, 5-4 TAB). Pour ce faire, Florian Maurice a déjà réussi quelques gros coups. Le directeur sportif du SRFC a signé Enzo Le Fée et Ludovic Blas, respectivement meilleurs éléments du FC Lorient et du FC Nantes.

Le mercato peut déjà être jugé comme réussi sur le papier. Gauthier Gallon a également renforcé le poste de gardien de but, tout comme Geoffrey Lembet. De plus, un seul départ majeur a été officialisé : celui d'Hamari Traoré, l'ancien capitaine de l'équipe bretonne. Le Stade Rennais prépare un nouveau transfert ce samedi, avec Matthis Abline. Revenu d'un prêt enrichissant à l'AJ Auxerre (2 buts, une passe décisive en 19 matchs de Ligue 1), l'attaquant de 20 ans devrait à nouveau connaître le même sort cet été, d'après L'Équipe.

Des clubs anglais, allemands et français se positionnent

Pour la suite de sa carrière, Matthis Abline va pouvoir choisir. Des clubs français, allemands et anglais se sont positionnés pour le récupérer. On en compte cinq au total : le SC Fribourg (Bundesliga), le Stade Brestois, Reims (Ligue 1), Sunderland et Middlesbrough (Championship). Le quotidien sportif ne précise pas si l'un de ces prétendants a une avance par rapport aux autres. On peut seulement émettre l'hypothèse que Brest et Reims pourraient être en pôle position. Matthis Abline avait été prêté en Ligue 1 la saison passée.

D'autres dossiers sont traités par la direction sportive rennaise. La piste menant à Nemanja Matic (AS Rome) serait de plus en sérieuse. Après le départ de Lesley Ugochukwu pour Chelsea, son nom revient avec insistance du côté de la Bretagne. Seul problème : José Mourinho, son coach, est fan de lui. Depuis qu'il l'a connu chez les Blues (2014), le Portugais l'a attiré partout où il est allé (Manchester United, AS Rome). Il ne devrait pas vouloir se séparer de lui, sachant que Matic est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Giallorossi.