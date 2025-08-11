PSG : Grosse inquiétude au Paris SG !

Le technicien du PSG, Luis Enrique s’inquiète pour un cadre de son effectif. Le joueur est malade, mais il pourrait être disponible pour le choc en Supercoupe d’Europe.

PSG : Coups durs avant Tottenham ?

Ça sent mauvais pour le PSG avant le choc face à Tottenham. Ousmane Dembélé n’a pas foulé les terrains d’entraînement du PSG le dimanche 10 août. Malade, l’attaquant de 28 ans a dû déclarer forfait pour la séance. Un syndrome viral. Rien de plus. Pas de blessure. Pas de coup dur. Selon L’Equipe, sa participation à la Supercoupe d’Europe face à Tottenham n’est pas menacée.

Au Campus de Poissy, la reprise s’est faite sans lui. Mais l’idée est de le réintégrer au collectif dès le début de semaine. Ensuite, cap sur Udine, mercredi pour affronter Tottenham. Après les vacances, le corps encaisse. Il doit se réadapter. Même chez les professionnels, il y a des jours où l’organisme lâche un peu. Fatigue. Virus. Ou les deux.

Le PSG, avec Luis Enrique, ne prend aucun risque. Mieux vaut un joueur reposé qu’un joueur affaibli. Dembélé devrait vite retrouver sa place. Il faut noter que le Paris SG sera privé de Joao Neves, titulaire indiscutable au milieu. Le 13 juillet dernier, Paris a sombré en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Battus 3-0 par Chelsea, les Parisiens ont subi, encaissé, et rarement trouvé des solutions. Frustrés, certains ont perdu leur sang-froid.

Joao Neves, lui, a frappé Marc Cucurella. Un geste d’humeur lourd de conséquences. Expulsé, il a été sanctionné par la FIFA : deux matchs de suspension. Le Portugais de 20 ans manquera la Supercoupe face aux Spurs ce mercredi.