Situation de Donnarumma du PSG, réaction de Ruben Amorim

N’étant plus dans les priorités de Luis Enrique au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait rejoindre Manchester United, un des clubs qui le ciblent depuis plusieurs semaines.

Mercato Man utd : Le sourire de Ruben Amorim qui en dit long sur Donnarumma

En recrutant Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain a fait un choix clair pour son gardien numéro un la saison prochaine. Ce choix, validé par Luis Enrique, est confirmé par la visite médicale de l’ancien joueur du LOSC et la signature effective de son contrat pour les cinq prochaines saisons. Cette arrivée ouvre grand la porte de sortie à l’Italien Donnarumma, qui avait préalablement refusé une offre de prolongation du PSG.

Lire aussi : Mercato : Coup dur au PSG, ce qui arrive à Donnarumma

Si l’officialisation du transfert de Lucas Chevalier vers le PSG confirme les décisions des dirigeants, Donnarumma, lui, est plus que jamais dans l’incertitude. Pas préparé à jouer les seconds rôles au club de la capitale, il devrait quitter la Ligue 1 dans les prochaines semaines, dans le meilleur des cas. Mais vers quel club va-t-il se diriger ?

À voir

INFO Mercato: Le PSG avance ses pions pour un crack à 12M€ !

En réponse à cette question, un fan a directement interrogé Ruben Amorim, entraîneur de Manchester United, qu’on dit intéressé par le gardien. L’entraîneur mancunien signait des autographes à la sortie d’Old Trafford lorsqu’il a été surpris par une question sur le marché des transferts

Et là, la réaction de Ruben Amorim a littéralement trahi les intentions de Manchester United. Le technicien portugais de 40 ans a esquivé la question avec un sourire qui en dit long sur la joie que lui procure la nouvelle situation du gardien italien.