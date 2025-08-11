OL Mercato : L’avenir de Corentin Tolisso à Lyon est fixé

A trois semaines de la fermeture du mercato estivale, une tendance se dégage à l’OL concernant l’avenir de Corentin Tolisso.

Mercato : ça bouge dans le sens des arrivées comme des départs

L’OL a commencé à bouger depuis le maintien du club en Ligue 1, à la suite de la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), prononcée le 9 juillet 2025. Michele Kang, la nouvelle présidente du club rhodanien, a lancé le mercato estival en trombe. Afonso Moreira et Ruben Kluivert ont signé rapidement. Ils ont été suivis par Pavel Sulc et Tyler Morton ensuite. En fin de contrat depuis le 30 juin 2025, Nicolas Tagliafico est aussi revenu à Lyon pour signer un nouveau contrat de deux ans jusqu’en juin 2027.

Il y a eu également du mouvement dans le sens des départs. Rayan Cherki, Adryelson, Jordan Veretout, Lucas Perri, Duje Caleta-Car, Amin Sarr, Saïd Benrahma, Johann Lepenant… ont tous été transférés. Et ce n’est pas tout ! D’autres départs sont dans les tuyaux, notamment celui de Nemanja Matic.

OL : Tolisso parti pour rester à Lyon cette saison

Annoncé aussi sur le départ après son ami Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso est finalement parti pour rester à l’Olympique Lyonnais. Rescapé parmi les joueurs formés au club, il est désormais le leader dont Paulo Fonseca a besoin pour guider et encadrer les jeunes et nouveaux joueurs de l’équipe. L’ancien milieu du Bayern Munich est désormais le capitaine des Gones.

De plus, le club compte sur son expérience du haut niveau et son leadership pour conduire l’équipe vers le sommet. « Notre volonté collective est que Corentin Tolisso reste à Lyon, évidemment. Et je pense qu’on est bien partis pour qu’il soit avec nous cette saison », a confirmé Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL.

