OM – Toulouse : Les compos ! Grande nouvelle pour Marseille

Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, l’OM accueille le Toulouse FC ce samedi à 21 heures. Découvrez les compositions officielles de Roberto De Zerbi et Carles Martínez Novell.

OM : Nayef Aguerd titulaire contre Toulouse

Avec la défaite du Paris Saint-Germain à Monaco cet après-midi (0-1), l’Olympique de Marseille peut devenir le nouveau leader du championnat à l’issue de la 14e journée. Pour cela, l’OM doit absolument battre le Toulouse FC ce soir devant son public du stade Vélodrome. Et bonne nouvelle pour les supporters marseillais, Nayef Aguerd retrouve le onze de l’OM contre les Violets après trois semaines d’absence.

Lisez aussi : OM : Roberto De Zerbi sort l’artillerie lourde contre Toulouse, la compo !

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye fomente un gros à Paris !

Quatre jours après la précieuse victoire face à Newcastle United en Ligue des Champions (2-1), Roberto De Zerbi a décidé de reconduire la plupart de ses cadres. Ainsi, en attaque, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood débutent contre les Toulousains, tout comme le capitaine Pierre-Emile Höjbjerg. En revanche, Angel Gomes et Bilal Nadir notamment font leur entrée, comme Nayef Aguerd, qui retrouve la compétition après trois semaines d’absence pour soigner une pubalgie.

En face, Carles Martinez Novell, privé de Yann Gboho, a choisi de faire confiance à Aron Donnum, Emersonn et Frank Magri pour tenter de tromper la défense marseillaise. Djibril Sidibé occupera le couloir droit, comme Dayann Methalie à l’opposé. Guillaume Restes sera lui défendu par le trio McKenzie-Cresswell-Nicolaisen. En l’absence d’Abu Francis, Mario Sauer et Niklas Schmidt, Cristian Casseres Jr. et Alexis Vossah sont alignés dans l’entrejeu par l’entraîneur espagnol, qui a disposé son équipe en 3-4-3.

La compo de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Pavard, Aguerd, Emerson

À voir

Mercato PSG : Campos proche d’un exploit à 30M€ en attaque !

Milieux : Höjbjerg (cap.), Gomes, Nadir

Attaquants : Greenwood, Paixao, Aubameyang.

L’équipe de Toulouse

Gardien : Restes

Défenseurs : McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (cap.) –

À voir

Mercato ASSE : Ça se précise pour la destination de Stassin

Milieux : Sidibé, Casseres, Vossah, Methalie

Attaquants : Dönnum, Emersonn, Magri.