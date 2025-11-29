Mercato OM : La grosse erreur de Marseille qui fait jaser

L’OM n’a pas connu que de succès sur le mercato. Un an et demi seulement après son arrivée sur la Canebière en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin a quitté le club. À 23 ans, le latéral gauche tente de relancer sa carrière au Stade Rennais, mais la marche était-elle vraiment trop haute à Marseille ?

OM, un tremplin trop ambitieux

Arrivé de Nantes avec de grands espoirs, Quentin Merlin n’a jamais réellement trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Latéral gauche talentueux, le jeune joueur avait montré des éclairs de qualité, notamment grâce à son pied gauche prometteur. Mais selon Kevin Diaz, chroniqueur sur RMC, « à Marseille, la marche était trop haute ». Une analyse qui résume bien les attentes démesurées du club phocéen pour un joueur encore en phase d’apprentissage.

Malgré ses efforts, Merlin n’a pas su convaincre dans une équipe où la pression est constante et où les supporters sont exigeants. Son passage éclair à l’Olympique de Marseille reste un exemple de la difficulté pour certains jeunes talents à s’imposer dans des clubs ambitieux. L’expérience, bien que formatrice, lui laisse aujourd’hui un goût amer.

Stade Rennais, nouvelle étape pour se relancer

Le latéral gauche a rejoint Rennes cet été avec l’objectif de rebondir. Mais la réalité bretonne se révèle déjà exigeante. Kevin Diaz ne mâche pas ses mots : « Il va falloir qu’il se mette très vite au niveau. Parce qu’à un moment, le football de haut niveau est de répondre aux attentes. » Pour Merlin, la patience n’est plus un luxe, et la concurrence au sein du club breton est tout sauf tendre.

Si Valentin Rongier a su devenir un cadre à Rennes, Quentin Merlin peine à s’imposer. Remplaçant lors des dernières rencontres face à Monaco et Metz, il doit désormais transformer son potentiel en performances concrètes. Le jeune joueur, encore sous le regard scrutateur des observateurs, n’a plus droit à l’erreur s’il veut écrire un nouveau chapitre positif de sa carrière.

