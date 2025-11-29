Le gros coup de colère du PSG après Monaco !

La défaite du PSG à Monaco (1-0) n’a pas seulement laissé des traces au classement. Elle a provoqué une vive colère au sein du club parisien. Tout tourne autour de l’énorme faute subie par Lucas Chevalier, jugée trop légère par l’arbitrage.

AS Monaco – PSG : Chevalier, le miraculé du Rocher

Casque sans fil autour du cou et démarche claudicante, Lucas Chevalier a quitté le stade Louis-II ce samedi avec une cheville douloureuse, vestige du tacle violent de Lamine Camara dès la 12ᵉ minute. « Ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de chance… », a-t-il reconnu sur BeIN Sports. Les images de sa jambe tordue faisaient craindre le pire, et pourtant, le gardien français de 24 ans a tenu tout le match.

Ce geste dangereux, réalisé par le milieu monégasque, aurait largement pu justifier une expulsion directe. Le PSG n’a pas caché son incompréhension : la douleur visible de Chevalier contrastait fortement avec la décision de Clément Turpin et du VAR, qui se sont contentés d’un simple carton jaune.

Une décision arbitrale qui fait grincer des dents

« Une très grave erreur », a commenté Luis Enrique en conférence de presse, chose rare pour le technicien espagnol réputé pour sa retenue face aux polémiques. « Pourquoi l’arbitre n’est pas allé voir les images ? Il faut poser la question à la personne qui a décidé ça… » Des propos qui traduisent l’incompréhension totale du staff parisien face à une décision qui aurait pu changer le cours du match.

Même Maghnes Akliouche, joueur de l’AS Monaco, a tenté de nuancer : « Lamine rate un peu son pressing. On va dire que le jaune est orangé. Un carton rouge aurait été exagéré », a-t-il déclaré. Une vision qui divise, alors que le club estime que Monaco a eu beaucoup de chance de ne pas perdre un joueur clé dès le premier quart d’heure.

Entre frustration et exigence de justice

En interne, le Paris Saint-Germain n’a jamais caché sa frustration. Après avoir montré aux journalistes la cheville tuméfiée de Chevalier à la mi-temps, le club dénonçait une décision « incompréhensible » et attendait un geste du VAR. Les discussions tournent encore autour de ce choix qui, selon eux, a privé Paris d’un avantage stratégique et laissé planer un sentiment d’injustice.

Malgré tout, le club assume ses faiblesses sur le terrain et ne cherche pas d’excuses. Mais face à l’ampleur du tacle et à la gravité potentielle de la blessure, l’affaire restera comme un exemple de ce que le Paris SG considère comme une erreur arbitrale majeure. Entre colère et étonnement, le club parisien reprend la route de la capitale avec une certitude : Lucas Chevalier a frôlé le drame… et le PSG s’en souviendra longtemps.

