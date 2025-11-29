AS Monaco – PSG : Pocognoli gagne son pari avec Luis Enrique

Alors qu’il avait promis battre le PSG de Luis Enrique pour se rassurer, Sébastien Pocognoli a réussi son pari cet après-midi, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1.

Le PSG chute face à l’AS Monaco

Fragilisé par trois défaites consécutives en Ligue 1 et un match nul frustrant contre le Pafos en Ligue des Champions, l’AS Monaco arrivait sous tension contre le Paris Saint-Germain. Le technicien belge, Sébastien Pocognoli, loin de faire l’unanimité, devait répondre présent face aux hommes de Luis Enrique.

Face à la presse, vendredi après-midi, il avait déjà annoncé la couleur en déclarant : « c’est un beau challenge, on a tout à gagner. Il faudra réussir une bonne prestation en essayant d’être le plus ambitieux possible. Nous voulons être hauts sur le terrain en les pressant dans leur camp, tout en ayant un état d’esprit positif et conquérant. »

À voir

Mercato PSG : Campos proche d’un exploit à 30M€ en attaque !

Lisez aussi : AS Monaco – PSG : Les équipes officielles ! Enrique innove !

Les Monégasques n’avaient plus battu les Parisiens depuis février 2023 et restaient sur trois revers de suite en Ligue 1. Pour autant, Pocognoli croyait en la capacité de ses hommes à inverser la tendance. Et la réalité du terrain lui a donné raison. D’ailleurs, le PSG aura bien du mal à digérer cette défaite (0-1). Les garçons de Luis Enrique ont certes montré un visage décevant dans le jeu.

Mais les visiteurs auraient dû disputer la quasi-intégralité de la rencontre à 11 contre 10. En effet, l’arbitre Clément Turpin et ses assistants à la VAR ont fermé les yeux sur un tacle assassin de Lamine Camara sur la cheville de Chevalier à la 11e minute de jeu. De quoi provoquer la colère de Luis Enrique, d’autant que son équipe était bousculée par de séduisants Monégasques.

À voir

Mercato ASSE : Ça se précise pour la destination de Stassin

Le club de la Principauté poussait depuis plusieurs minutes et cherchait à concrétiser sa domination. Alexandre Golovin, bien placé et lancé, a profité de l’espace pour accélérer le jeu. Il a servi Takumi Minamino dans la surface et l’attaquant japonais a conclu du pied gauche. L’équipe de Pocognoli avait multiplié les appels, les courses et les combinaisons.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’AS Monaco ne marque. Le Paris SG concède ainsi sa deuxième défaite de la saison et Sébastien Pocognoli, lui, peut souffler un peu, même si la crise n’est pas encore totalement écartée. Même avec l’entrée d’Ousmane Dembélé, le PSG semblait incapable de revenir au score.

Lisez aussi : AS Monaco – PSG : Pocognoli et Enrique dévoilent leurs armes

À voir

OM – Toulouse : Les compos ! Grande nouvelle pour Marseille

Clément Turpin, cette fois, leur donnait un coup de pouce avec une exclusion très sévère du défenseur allemand Thilo Kehrer (80e). Mais les coéquipiers de Paul Pogba, entré à la 85e pour sa première à Louis-II, tenaient jusqu’au bout sans vraiment trembler. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui peut prendre la tête en cas de victoire contre le Toulouse FC au Vélodrome ce samedi soir.