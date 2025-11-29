Ligue 1 : L’OM gâche tout face au Toulouse FC !

L’OM avait l’occasion rêvée de prendre la tête de la Ligue 1 après la chute du PSG à Monaco. Mais le scénario du Vélodrome a tourné au cauchemar face à Toulouse, qui arrache un nul précieux (2-2).

OM – Toulouse FC : Un début de match à l’envers pour Marseille

Le Vélodrome espérait un réveil tonitruant de ses joueurs, mais ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers. Dès la 14e minute, Sidibé lance une contre-attaque éclair, et Emersonn profite d’une frappe au ras du sol, aidée par le poteau, pour tromper Aguerd et surprendre Rulli. Le stade, encore en train de digérer ce coup de massue, voyait son équipe tenter de réagir, mais la défense toulousaine tenait bon, notamment sur un centre de Methalie repoussé in extremis.

L’Olympique de Marseille, maladroit et laborieux, multipliait les approximations offensives. Aubameyang, bien lancé, voyait sa reprise stoppée sur la ligne par Cresswell, un avertissement cruel avant la pause. Le plan de Roberto De Zerbi, qui avait opéré plusieurs changements tactiques, semblait déjà fragile face à une équipe de Toulouse opportuniste.

La remontée marseillaise, puis le coup de grâce toulousain

La seconde période voyait enfin Marseille mettre la pression. Højbjerg frôlait l’ouverture du score sur une frappe repoussée par le poteau, tandis que Paixao égalisait avec brio après une contre-attaque rapide (1-1, 67e). L’avantage semblait enfin possible : Aubameyang et Højbjerg combinaient pour permettre aux Phocéens de mener 2-1 (74e).

Mais la joie marseillaise a été de courte durée. Dans les arrêts de jeu, Toulouse profite d’une touche longue pour voir Hidalgo égaliser (2-2, 90e+2), laissant Marseille groggy et frustré. La tête du championnat reste hors de portée, et le Vélodrome, qui rêvait de la première place, repart avec une sensation d’opportunité gâchée. Toulouse, quant à lui, évite une sixième défaite consécutive, un moindre mal avant la réception de Strasbourg.

