Mercato OM : Deux offres tombent pour Ruben Blanco !

Ruben Blanco n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. Le gardien de but espagnol est poussé vers la sortie pendant ce mercato hivernal. Deux clubs lui tendent la main.

Mercato OM : Ruben Blanco voit enfin une issue se dessiner

Comme à chaque période de transferts, l’OM s’apprête à vivre un hiver agité. Si Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent sur plusieurs pistes dans le sens des arrivées, la direction olympienne doit également gérer le chantier des départs. Des joueurs jugés indésirables vont plier leurs bagages. Pour l’un d’eux, la situation commence enfin à évoluer.

Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé concernant de possibles sorties en janvier 2026, dont Angel Gomes, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz. À cette liste s’ajoutent des éléments désormais en marge du projet sportif, à l’image de Neal Maupay, Pol Lirola et Ruben Blanco.

Arrivé à Marseille en 2022, Ruben Blanco devait être le gardien de but numéro 2 derrière Pau Lopez, sous Igor Tudor. Lors de sa première saison, le calvaire a commencé. Il avait disputé sept matches, avant de voir son temps de jeu encore diminuer en 2023-2024, avec seulement cinq apparitions.

Le portier espagnol avait publiquement fustigé son faible temps de jeu à l’époque. Mais la suite n’a fait qu’aggraver son cas. À l’été 2024, l’OM décide de confier le poste de titulaire à Geronimo Rulli, tandis que Jeffrey De Lange est recruté comme doublure après la grave blessure à la cheville de Blanco lors d’un match amical face à Sunderland. Opéré, l’Espagnol reste éloigné des terrains pendant plus de quatre mois.

Écarté du groupe professionnel, Ruben Blanco a totalement disparu des radars. Son dernier match remonte au 3 août 2024. Malgré plusieurs mois sans compétition officielle, son profil continue pourtant d’attirer l’attention en Espagne. Selon Estadio Deportivo, Grenade s’est renseigné sur sa situation.

Le média Granada en Juego évoque même une première approche concrète pour le joueur, dont le contrat avec l’OM expire en juin prochain. D’autres sources parlent également d’un intérêt du Racing Santander. Marseille ne s’opposerait pas à un départ cet hiver, afin de se séparer d’un joueur hors projet. Après de longs mois au placard, Ruben Blanco pourrait enfin entrevoir une sortie lors de ce mercato hivernal 2026.

