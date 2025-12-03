Mercato FC Nantes : Une grande décision est prise !

Le FC Nantes va vivre un mercato hivernal agité. Il y aura beaucoup de mouvements dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées.

Le FC Nantes veut se relancer grâce au mercato d’hiver

Le FC Nantes souffre en Ligue 1 en ce début de saison. Seizième, avec seulement 11 points et deux victoires en 14 journées, le club est à un pas de la zone rouge et doit réagir vite. Si les Jaunes et Verts perdent le prochain match contre le Racing Club de Lens, ils vont s’enfoncer dans la crise. Le tacticien du club, Luis Castro réclame des renforts puisque la situation devient très critique.

Selon L’Équipe, la direction du FCN voit le mercato hivernal comme le moment de combler les manques. Le besoin le plus urgent touche le milieu. Il manque des milieux capables d’aider les attaquants, de créer, de soutenir. Certains cadres qui devaient diriger l’entrejeu sont coincés à l’infirmerie. Francis Coquelin et Johann Lepenant souffrent souvent de pépins physiques. Louis Leroux a été repositionné en défense avant sa blessure pour dépanner.

Le club attend bien sûr le retour d’Ignatius Ganago, prêté au New England Revolution. Mais ce retour ne suffira pas. La direction va frapper plusieurs coups. Elle recrutera autant que nécessaire. À l’inverse, les dirigeants nantais pourraient mettre fin à plusieurs prêts. Hong, Lahdo ou Camara, peu convaincants, pourraient ainsi rentrer dans leur club d’origine.

