Mercato OM : Benatia confirme une décision choc pour Greenwood

L’OM a tranché : Mason Greenwood ne bougera pas lors du mercato d’hiver. Malgré les offres et la tentation du marché, Medhi Benatia a mis fin au suspense avec une franchise rare.

Mercato OM : Greenwood reste… décision ferme et assumée

Invité dans l’After Foot sur RMC, Medhi Benatia n’a pas joué la langue de bois. Interrogé sur l’avenir de l’attaquant de 24 ans, meilleur buteur de Ligue 1 et attraction du Vélodrome, le directeur du football marseillais a coupé court aux rumeurs : « Greenwood va rester à l’OM c’est sûr ? Bien sûr », a-t-il assuré. Une réponse nette, presque cinglante, qui sonne comme un stop définitif aux prétendants déjà à l’affût.

Benatia a même admis que des sollicitations existaient bel et bien. « Il y en a eu », a-t-il confié. Mais la ligne de conduite est claire : pas de départ en janvier. Et surtout, un principe intangible : « Greenwood, tant qu’il est content ici, on est content de lui ». Une équation simple, presque poétique, mais terriblement efficace pour calmer les ardeurs du mercato.

Le joyau marseillais continue d’éblouir

Au-delà des déclarations, Benatia n’a pas caché son admiration pour l’attaquant anglais, auteur d’un début de saison étincelant. « C’est un très très bon joueur », a-t-il martelé, rappelant les progrès constants de Greenwood. L’ancien Mancunien, visiblement épanoui, s’impose comme un atout majeur dans le projet phocéen.

« C’est quelqu’un qui est en train de donner chaque jour un petit plus encore à l’équipe », a ajouté le dirigeant. À Marseille, on semble désormais construire avec Greenwood, et non plus simplement « grâce à » l’attaquant anglais. L’été sera peut-être une autre histoire, mais d’ici là, l’OM garde son joyau… et ses ambitions.

