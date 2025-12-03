PSG : Alerte rouge pour Luis Enrique au Paris SG

Entre blessures en série et calendrier infernal, le PSG traverse une crise qui pourrait coûter cher au club. Luis Enrique, sur le banc, tente de gérer l’imprévisible avec un effectif épuisé.

PSG : Une infirmerie qui ne désemplit pas

La saison 2025 avait laissé des souvenirs radieux pour le PSG, avec notamment le titre de vainqueur de Ligue des Champions et Désiré Doué sacré Golden Boy, Ousmane Dembélé Ballon d’Or. Mais la réalité actuelle est tout autre. Luis Enrique voit ses joueurs tomber les uns après les autres. Ousmane Dembélé, de retour, inquiète déjà par sa fragilité persistante, tandis qu’Achraf Hakimi reste éloigné des terrains.

Cette hécatombe compromet la stabilité de l’équipe à quelques semaines d’un calendrier chargé. Les champions de France semblent pris au piège entre Ligue 1, Ligue des Champions et Mondial des Clubs. Chaque match devient un casse-tête pour le staff technique.

Un effectif à bout de souffle

Les signes d’épuisement sont évidents. Stephen Brun, commentateur sur RMC, ne cache pas son étonnement après la défaite à Monaco : « A Monaco, Barcola, 23 ans, ne rentre même pas tellement il est cuit. Après le match, Luis Enrique leur donne trois jours de repos. La question est : quand est-ce qu’ils vont arrêter de payer la saison dernière ? »

Le coach espagnol doit jongler entre récupération et compétitivité. Face à cette surcharge physique, l’ombre d’une saison délicate plane sur le Parc des Princes. Le Paris SG, malgré son prestige, découvre qu’un effectif doré peut vite se retrouver fragilisé par la fatigue et les blessures.

