ASSE : Un défenseur réprimandé par Horneland avant MHSC

Interrogé sur l’exclusion de Maxime Bernauer lors de ASSE – EA Guingamp, Erik Honrland n’a pas caché sa colère. Il avoue avoir réprimandé le défenseur.

ASSE : Bernauer prend 3 matchs de suspension, les Verts diminués

Auteur d’une faute stupide sur Tanguy Ahilé de l’EA Guingamp au stade Geoffroy-Guichard, Maxime Bernauer avait été exclu du dernier match de l’ASSE. Il avait quitté ses coéquipiers à la 82e minute alors que les Verts étaient menés (1-3). Réduits à dix, ils avaient quand même réussi à réduire l’écart (2-3) dans le temps additionnel.

Lisez aussi : ASSE : Un gros doute plane chez les Verts avant Montpellier

Mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de Football professionnel a rendu sa décision sur le carton rouge du défenseur central. Et elle est lourde ! Il écope de trois matchs de suspension ferme, plus un 4e en sursis. Concrètement, le joueur recruté au Dinamo Zagreb manquera les matchs contre Montpellier HSC, le Mans et le FC Annecy. Son retour probable est espéré contre Pau FC, le 28 octobre.

À voir

C3 : L’OL enchaîne une 2e victoire et se hisse le top 8

Lisez aussi : ASSE : Absences et incertitudes confirmées avant Montpellier

Erik Horneland doit ainsi composer avec la longue absence de Maxime Bernauer, un joueur titulaire de son équipe. Et forcément, cela diminue les forces de l’équipe l’AS Saint-Etienne. Surtout que Luan Gadegbeku, Lassana Traoré et Djylian N’Guessan sont déjà absents.

Horneland : « Le geste de Bernauer ne correspond pas au standing de l’ASSE »

Lors de sa présence en conférence de presse d’avant-match, le technicien norvégien a condamné le geste du joueur de 27 ans. « J’ai parlé de son geste avec lui […]. Évidemment, on n’aime pas ce genre de gestes. Ça ne correspond pas au standing de l’ASSE. On se doit d’être élégant dans nos comportements, que ce soit dans la victoire comme dans la défaite », a-t-il fait savoir, tout en regrettant également quelques provocations des Guingampais :

Lisez aussi : ASSE : La pression de Geoffroy-Guichard est-elle de trop ?

À voir

OM : De Zerbi surprend Marseille, son coup de génie dévoilé

« On peut regretter que nos adversaires aient manqué d’élégance sur certaines situations, mais ils ont mérité leur victoire. Et, nous, on doit faire preuve de maturité sur et en-dehors du terrain ».

Pour rappel, Maxime Bernauer avait projeté Tanguy Ahilé au sol en le tenant par le maillot, sous l’effet de la frustration. Ce dernier avait suscité la colère du Vert, en célébrant son but (le 3e de l’EAG), les bras tendus devant le kop des supporters stéphanois.