Mercato FC Nantes : Kita et le Stade Rennais négocient un deal incroyable !

Les recruteurs du FC Nantes ont tenté un gros coup au Stade Rennais pour ce mercato hivernal. Une tentative immédiatement repoussée par les dirigeants rennais.

Mercato FC Nantes : le Stade Rennais répond cash à Kita pour Ludovic Blas

La direction du FC Nantes fouille un peu partout dès l’ouverture de ce mercato hivernal pour apporter de sang neuf à la Beaujoire. Les Kita auraient craqué pour un crack du Stade Rennais. Il s’agit de Ludovic Blas.

À l’entame du mercato hivernal, le club breton a dressé la liste de ses priorités. Le tacticien rennais, Habib Beye a besoin d’un milieu créatif et d’un ailier droit. Des mouvements sont notamment attendus dans le sens des départs. Cinq départs sont ainsi envisagés, dont celui de Ludovic Blas, en difficulté à Rennes depuis quelques semaines.

Le milieu offensif ne figure plus dans les plans d’Habib Beye. Blas serait donc ouvert à un transfert. Cette situation a provoqué l’appétit d’un autre club de l’élite. Selon Mohamed Toubache-Ter, le FC Nantes a tenté, il y a environ un mois, de rapatrier son ancien joueur. Une démarche aussitôt rejetée par la direction rennaise, qui a opposé un refus catégorique.

Face à cette fin de non-recevoir, les Canaris ont rapidement abandonné la piste Blas pour se tourner vers Rémy Cabella, arrivé en janvier sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le Stade Rennais semble privilégier un transfert définitif plutôt qu’un prêt, et attend sans doute une offre XXL.

