Mercato PSG : Les raisons de l’échec Dayot Upamecano connues

En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano a longtemps été associé au PSG. Finalement, le défenseur central de 27 ans se rapproche d’une prolongation au Bayern Munich. Les raisons de cet échec de Luis Campos dans ce dossier ont fuité.

Mercato : Accord entre Dayot Upamecano et le Bayern Munich

Malgré l’intérêt des plus grands clubs européens, Dayot Upamecano va finalement parapher un nouveau bail avec le Bayern Munich. Les discussions sont bien avancées et un accord est trouvé entre les différentes parties, même si un dernier point reste à régler. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants bavarois auraient d’ores et déjà conclu un accord verbal avec l’ancien défenseur du RB Leipzig.

Toutefois, il resterait à régler un dernier détail : l’introduction d’une clause libératoire dans le nouveau contrat et la date de son entrée en vigueur. Le deal n’est pas encore acté, mais les discussions avancent entre la direction du Bayern et les représentants du natif d’Evreux.

Le partenaire de Michael Olise bénéficiera, si les négociations aboutissent, d’une revalorisation salariale qui le placerait parmi les plus gros revenus du vestiaire. Signe de son importance au sein de l’équipe de Vincent Kompany.

Dayot Upamecano trop gourmand pour le PSG

Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Dayot Upamecano ne rejoindra pas son ami Ousmane Dembélé en raison de ses exigences financières. En effet, d’après les informations de RMC, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’ont pas insisté pour la venue de Dayot Upamecano à cause d’un salaire beaucoup trop élevé réclamé par le joueur formé à Valenciennes.

Le média croit savoir en effet que le numéro 2 du Bayern Munich souhaitait s’engager avec le club de la capitale contre un salaire annuel de 20 millions d’euros. Une somme jugée excessive par la direction du Paris Saint-Germain. Arrivé en juillet 2021, Dayot Upamecano va poursuivre son aventure en Bavière.

Le quotidien Bild confirme qu’un accord est proche et la prolongation devrait être bouclée dans ce mois de janvier. Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations, l’avenir s’éclairci désormais pour le vice-capitaine de l’équipe de France.