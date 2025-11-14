Mercato OL : Une piste de Lyon en Liga se referme

En marge du dossier Endrick au Real Madrid, l’OL serait intéressé par le profil d’un joueur offensif de la Real Sociedad.

Mercato : L’OL vise Arsen Zakharyan pour préparer le départ de Tyler Morton

L’OL travaille en ce moment sur l’arrivée d’Endrick à Lyon. Les deux clubs seraient tombés d’accord sur un prêt non-payant et sans option d’achat, d’une durée de six mois. Parallèlement au dossier de l’attaquant Brésilien, Lyon serait sur la piste menant vers Arsen Zakharyan. Il cherche un joueur capable de remplacer Tyler Morton, qui est courtisé en Premier League.

L’international Russe (8 sélections), lui, est en quête de temps de jeu en Espagne et il est disposé à rejoindre l’Olympique Lyonnais. En effet, il n’a joué que 150 minutes en 6 apparitions et sans aucune titularisation en Liga cette saison. Mais l’exigence de la Real Sociedad pour son milieu offensif est un obstacle pour le club rhodanien.

La Real Sociedad exige 13 M€, Lyon ne pas suivre

Selon les informations du journaliste Andoni Otxotorena de la SER, la Real réclame 13 millions d’euros, soit le montant investi pour le recruter au Dinamo Moscou en août 2023. Arsen Zakharyan ne fait certes pas partie des premiers choix de Sergio Francisco, mais il est sous contrat jusqu’en juin 2029, en plus d’avoir coûté cher au club basque.

Evidemment, l’OL ne pourra pas s’aligner sur le prix exigé en ce moment, si la Real Sociedad ne revoit pas sa demande à la baisse, d’ici janvier 2026. Et pour cause, le club de Michele Kang fonctionne avec des restrictions imposées par la DNCG.

