Mercato : Discussions confirmées entre le PSG et Upamecano !

En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin prochain, Dayot Upamecano intéresse tout logiquement plusieurs grands clubs, dont le PSG. Les dirigeants du club de la capitale auraient même déjà entrepris des démarches auprès de l’entourage du défenseur central bavarois.

Mercato : Le PSG reste à l’affût pour Dayot Upamecano

Libre à l’issue de la saison, Dayot Upamecano fait l’objet de nombreuses convoitises. Si le Bayern Munich insiste pour garder son roc défensif de 26 ans avec une prolongation de contrat, l’international français sait que le Paris SG est prêt à lui faire une belle offre s’il décide de ne pas renouveler avec le club allemand.

Dans l’espoir de sécuriser l’ancien défenseur central du RB Leipzig, les décideurs du Bayern Munich continuent aujourd’hui de négocier activement avec son entourage. Toutefois, si ces négociations n’aboutissent pas, Upamecano, selon les informations de RMC, une proposition du PSG sur la table.

Le joueur formé à Valenciennes pourra signer un pré-accord le 1er janvier 2026 avec l’équipe de son choix. C’est cet objectif que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos visent. Si bien que des tractations sont en cours dans ce sens.

Le Paris SG se tient prêt pour Upamecano

À l’instar du Real Madrid et d’autres grands clubs européens, le Paris Saint-Germain ne veut pas rater l’opportunité de récupérer l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde sans débourser la moindre indemnité de transfert. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se tiennent donc prêts à dégainer pour convaincre Dayot Upamecano de revenir en France pour briller sous les couleurs du club phare de sa ville natale. Le journaliste Fabrice Hawkins confirme ainsi le plan du Paris SG pour le défenseur bavarois.

« Dayot Upamecano, l’équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J’ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu’il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu’il est position de force puisqu’il arrive en fin de contrat et c’est l’un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », explique le spécialiste mercato dans le podcast de RMC l’After Paris.

Selon lui, le Champion de France possède des atouts négligeables pour parvenir à faire craquer le natif d’Évreux. « Et en plus son agent, c’est Moussa Sissoko. À Paris, on le connaît très bien puisque c’est quand même l’agent d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani qui est toujours sous contrat.

Donc c’est aussi le jeu des négociations. Mais ce qui est certain c’est qu’il est vraiment en position de force et que si Paris peut s’engouffrer pour essayer de faire un coup comme ils l’ont fait avec des joueurs de cet agent, ils ne vont pas se gêner », ajoute Fabrice Hawkins.

