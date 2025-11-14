Mercato PSG: Le successeur d’Achraf Hakimi annoncé en direct

Blessé contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi va être absent durant plusieurs semaines. Alors que les rumeurs évoquent l’arrivée d’un nouveau latéral droit durant ce mercato hivernal, Laure Boulleau a publiquement dévoilé le nom du profil idéal pour percer à ce poste.

Mercato : Le prochain crack du PSG annoncé par Laure Boulleau

Le Paris Saint-Germain vit un cauchemar depuis plusieurs mois déjà. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c’est désormais au tour de Nuno Mendes et Achraf Hakimi de rejoindre l’infirmerie du club de la capitale. Le latéral droit marocain s’est gravement blessé après un tacle de Luis Diaz lors du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2).

Touché à la cheville et potentiellement absent jusqu’à fin janvier, Hakimi laisse un énorme vide au sein de l’effectif de Luis Enrique qu’il faudra combler dans l’optique des prochaines batailles, surtout qu’à son poste, le joueur de 26 ans n’a pas de remplaçant désigné. À l’approche du mercato hivernal, un nom revient avec insistance sur les tablettes de Luis Campos, conseiller sportif parisien : Daniel Munoz, le défenseur de Crystal Palace.

Âgé de 29 ans, solide, fiable et sous contrat jusqu’en 2028, l’international colombien serait la priorité des dirigeants du PSG pour le mercato de janvier 2026. Selon le journaliste colombien Julian Capera de la chaîne ESPN, le Paris Saint-Germain aurait déjà établi des premiers contacts informels pour sonder l’entourage de Daniel Muno, évalué à 30 millions d’euros par sa direction. Mais Laure Boulleau, ancienne joueuse des Rouge et Bleu, pense que Luis Enrique tient déjà dans son groupe une pépite capable de tenir le rôle en l’absence d’Achraf Hakimi.

David Boly ? « C’est un bon latéral droit »

Dans le groupe du PSG dimanche passé à Lyon en clôture de la 12e journée de Ligue 1, David Boly profite de l’absence d’Achraf Hakimi pour intégrer le groupe A de Luis Enrique. À seulement 16 ans, le latéral droit français est le nouveau phénomène du club de la capitale.

En interne beaucoup de personnes le voient déjà comme le potentiel successeur d’Achraf Hakimi. Proche de la direction du club, l’ancienne joueuse du PSG Laure Boulleau ne dit pas le contraire et annonce même du très lourd avec David Boly dans un futur proche.

« Je sais qu’il est encore un peu jeune, il y a un arrière droit qui arrive, c’est la bonne nouvelle pour le PSG. Il s’appelle David Boly, il a 16 ans. C’est un bon latéral droit et je pense qu’il a le profil, comme Mayulu, pour intégrer le groupe dans les années à venir », a confié la consultante sur le plateau Canal Football Club.