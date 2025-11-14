Coup dur à l’OM : Un autre défenseur se blesse après Aguerd

Le sort semble s’acharner sur l’OM en cette période de trêve internationale. Déjà confronté à la pubalgie de Nayef Aguerd, Roberto De Zerbi va devoir gérer une autre blessure en défense : celle d’Amir Murillo.

L’OM tremble : Après Nayef Aguerd, Amir Murillo se blesse aussi

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période délicate. Une série de blessures fragilise son effectif. L’inquiétude récente concernait la pubalgie de Nayef Aguerd, comme l’a indiqué Roberto De Zerbi après la victoire contre Brest (3-0). « Il souffre toujours d’une pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé ».

Le défenseur marocain a néanmoins été convoqué en équipe nationale durant cette trêve internationale. La direction de l’OM espère que Nayef Aguerd sera laissé au repos afin d’éviter toute complication sérieuse. Et alors que ce dossier est loin d’être clos, un autre coup dur frappe l’Olympique de Marseille.

La Minute OM assure en effet qu’Amir Murillo s’est blessé en sélection. Ce souci physique a empêché le latéral droit de 29 ans de participer au match du Panama contre le Salvador, dans la nuit de jeudi à vendredi ! Les Panaméens ont gagné 3 buts à 2 sans lui.

Roberto De Zerbi devra trouver des solutions de rechange

Ces deux coups durs compliquent sérieusement l’équation défensive pour De Zerbi. Ils s’ajoutent à une liste déjà longue liste d’absences survenues plus tôt dans la saison. Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia ou encore Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie.

🔵⚪️ Blessé, Amir Murillo n'a pas participé au match du Panama contre le Salvador, dans la nuit de jeudi à vendredi !



— La Minute OM (@LaMinuteOM_) November 14, 2025

Ces blessures en cascade obligent l’entraîneur de l’OM à revoir en profondeur ses plans. De Zerbi devra faire preuve d’inventivité pour maintenir la compétitivité de son équipe en cette fin d’année 2025. L’OM affrontera Nice, Toulouse, Lille et Monaco en Ligue 1, ainsi que Newcastle et l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

