CdF : L’ASSE ne veut pas se faire surpendre par Quetigny

L’ASSE ne pourra pas présenter son équipe type face à l’AS Quetigny en coupe de France,. nénamoins, le club garde son ambition haute.

L’ASSE fortement diminuée face à l’AS Quetigny

C’est face à l’AS Quetigny, modeste formation de la division Régional 2, que l’ASSE va tenter de passer le 7e tour de la Coupe de France. Les Stéphanois se sont déplacés en Bourgogne pour affronter son adversaire au stade Gaston-Gérard, samedi (20h30). Ils seront d’ailleurs privés de leurs supporters, interdits en Côte-d’Or par les autorités préfectorales.

En raison de la trêve internationale, l’AS Saint-Etienne est privée de 9 internationaux. Des cadres de l’équipe d’Eirik Horneland manquent également à l’appel. Les uns sont blessés et les autres sont ménagés. De jeunes joueurs auront donc du temps de jeu pour s’exprimer. Djylian N’Guessan, Pau Eymard, Kevin Pedro ou encore Lassana Traoré sont annoncés.

AS Saint-Etienne : Faire respecter la hiérarchie

Cependant, il ne s’agit pas pour l’ASSE de négliger la coupe de France. Bien au contraire, Brice Maubleu assure que les Verts se feront respecter. « Même si on a de jeunes joueurs, dont la plupart ont fait que des matchs de National 3, on doit normalement faire respecter la hiérarchie en passant ce tour », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Maubleu : « Il n’y a pas match, normalement »

Selon le gardien de but, les Stéphanois respectent certes leur adversaire de 7e division, mais les Verts doivent montrer qu’ils sont des professionnels, quelles que soient les éventuelles surprises que peut réserver la coupe de France.

« Il faut y aller à fond et ne pas être relâché. Il peut y avoir cette petite pression quand on joue une équipe de plus bas niveau, parce qu’on a envie de montrer qu’on est au-dessus, qu’on est des professionnels. Mais il faut montrer justement que normalement, il n’est pas censé y avoir de match, même s’ils se donnent à fond […] », a laissé entendre Brice Maubleu.

