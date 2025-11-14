Mercato Stade Rennais : Un prodige de 18 ans vers l’Italie ?

Un cador de Serie A fait le forcing pour s’attacher les services d’un jeune crack du Stade Rennais. Les dirigeants rennais ne veulent pas vendre leur pépite.

Kader Meïté, 18 ans, brille. Le jeune attaquant du Stade Rennais enchaîne les matchs. Et surtout, il progresse vite. Il livre des performances XXL en ce début de saison. La saison dernière, il découvrait la Ligue 1 avec 12 apparitions. Cette année, il a déjà joué 11 rencontres, a claqué 2 pions et offert une passe. Le jeune crack comble parfaitement les attentes de son tacticien Habib Beye et de ses dirigeants.

Ce niveau attire forcément les convoitises des géants d’Europe. Le Milan AC, informé de sa montée en puissance, suit désormais Meïté de près. Selon Nicolo Schira, le club italien pourrait bientôt passer à l’attaque. Il a envoyé un recruteur ces dernières semaines pour observer l’attaquant rennais.

Les dirigeants du Stade Rennais, eux, ne sont pas vendeurs et ne s’inquiètent pas du tout. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2028, ce qui rassure. Il n’y a aucune pression. Le Milan AC n’est pas le seul prétendant. La Juventus Turin et le PSG sont tous chauds pour accueillir le joueur si la porte s’ouvre.

