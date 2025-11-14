Mercato : L’OM accélère, Benatia a une priorité surprise !

La direction de l’OM a encore l’intention de recruter lors du prochain mercato. Medhi Benatia et son équipe ont même déjà identifié un poste clé à renforcer dès cet hiver.

Mercato : Medhi Benatia veut attirer un nouveau milieu à l’OM

L’Olympique de Marseille entre dans une période délicate. Alors que la première moitié de saison touche à sa fin, les pépins physiques s’enchaînent et fragilisent un groupe soumis à un calendrier chargé. La récente blessure de Nayef Aguerd, survenue tout juste avant la trêve internationale, le confirme. L’inquiétude est encore vive à l’OM pour la suite de l’exercice.

Surtout que le club de Roberto De Zerbi est proche d’une élimination en Ligue des champions. Cette situation a accéléré les réflexions en interne. L’OM prévoit désormais d’agir dès le mercato hivernal. Et si des renforts défensifs étaient attendus, la direction phocéenne a identifié un autre poste à renforcer.

L’Équipe le confirme, Medhi Benatia et la cellule de recrutement de l’OM souhaitent trouver une solution pour améliorer l’entrejeu. Pour être plus précis, un milieu de terrain capable de casser les lignes et de prendre des risques balle au pied est souhaité. Car les recrues estivales Arthur Vermeeren et Angel Gomes manquent encore d’impact à ce poste.

Plusieurs pistes déjà explorées à l’Olympique de Marseille

Les responsables de l’OM aimeraient idéalement recruter en janvier un joueur pouvant multiplier les efforts et pouvant résister aux transitions offensives adverses. Pour cela, Medhi Benatia et son équipe devront miser sur la bonne personne dès l’ouverture du mercato de janvier.

Quelques noms ont circulé ces derniers jours à Marseille dans ce secteur de jeu. Les pistes menant à Ismaël Saibari, Himad Abdelli et Dani Ceballos ont été citées. D’autres cibles sont aussi convoitées en interne. Quoi qu’il en soit, l’OM sait que pour viser les titres, il lui faudra une équipe équilibrée et très compétitive.

