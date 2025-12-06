ASSE : L’OL vole à Saint-Étienne un record historique

L’ASSE désormais déchue d’un record historique. L’OL a en effet frappé un grand coup le week-end dernier en Ligue 1. Une victoire sur le FC Nantes permet aux Gones de dépasser Saint-Etienne au nombre total de victoires dans l’élite française, un symbole fort pour le club rhodanien.

Un succès lyonnais qui fait des vagues à Saint-Etienne

Dimanche dernier, l’OL s’est imposé 3-0 face au FC Nantes, grâce à un but d’Abner et un doublé de Martin Satriano. Ce triomphe, célébré comme il se doit lors des 75 ans du club, ne se limite pas à la fête : il a un goût historique. Avec cette victoire, Lyon atteint en effet la 1071e victoire en Ligue 1, et passe devant l’AS Saint-Etienne, qui détenait jusque-là ce record régional.

Le match a également montré une solidité retrouvée dans le jeu lyonnais. Satriano, auteur d’un doublé décisif, s’affirme comme une arme redoutable pour Fonseca, tandis qu’Abner continue de surprendre par sa régularité et sa vision du jeu. Les supporters lyonnais ont ainsi de quoi rêver à une remontée en haut du classement, et pourquoi pas, une place en Europe la saison prochaine.

ASSE : un record perdu, mais une histoire toujours glorieuse

Si l’OL s’offre désormais le record de victoires, l’AS Saint-Etienne reste cependant au sommet du palmarès national en termes de titres. Les Verts comptent 10 championnats et 6 Coupes de France, des trophées qui rappellent leur domination historique dans le football français, notamment dans les années 60 et 70.

Pour les Stéphanois, ce dépassement est plus symbolique qu’angoissant. Loin de remettre en cause leur héritage, il illustre surtout le renversement des dynamiques régionales : Lyon brille désormais dans la durée, tandis que Saint-Étienne se souvient de ses exploits passés avec nostalgie, entre humour et regrets, dans un derby éternellement passionnant pour les amateurs de football français.

