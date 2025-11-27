Mercato Stade Rennais : Rayan attendu à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais veut chiper un talent au Brésil lors du prochain mercato hivernal. Rayan, un jeune buteur brésilien suscite l’intérêt du club breton.

Mercato : le Stade Rennais cible Rayan

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré regarde vers le Brésil pour le mercato hivernal. Là-bas, se trouve un jeune joueur talentueux, Rayan. L’ailier de 19 ans joue à Vasco da Gama, porte le maillot des U20 brésiliens et reste sous contrat jusqu’en décembre 2026. C’est un crack en pleine forme.

D’autres grands clubs bougent aussi pour l’amener en Europe. Selon Bild, le Bayern Munich, le Barça, le Milan AC : tous flairent le coup. Rien que des géants, et pourtant Rennes ne semble pas hors course. Au contraire, le club pourrait frapper juste, car le joueur colle parfaitement aux besoins de Habib Beye.

À voir

Incroyable hécatombe au PSG ! Al-Khelaïfi sur le billard

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : La réponse tombe pour Boubakary !

Le coach rennais veut une arme offensive pour épauler Estéban Lepaul. Pour la deuxième partie de saison, il veut plus rendements, plus d’efficacité. Et Rayan, lui, pourrait obtenir du temps de jeu immédiatement, ce qui pourrait le pousser à venir en Bretagne pour devenir le futur roi du Roazhon Park. Sa valeur est d’environ 18 millions d’euros. Ses statistiques sont intéressantes. Cette saison, il a inscrit 17 buts et délivré 1 passe décisive, en 50 matchs, toutes compétitions confondues.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers l’Italie ?

À voir

Mercato : L’OM proche d’une vente record avec Robinio Vaz ?

Mercato Stade Rennais : Deux gros transferts se précisent !