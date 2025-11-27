Mercato PSG : Deux bons de sortie déjà prêts pour cet hiver

Si Luis Campos n’a pas prévu de beaucoup recruter cet hiver, le conseiller sportif du PSG pourrait toutefois profiter du mercato à venir pour se séparer de deux joueurs qui ne cachent plus vraiment leur mal-être au sein du vestiaire. Explications.

Mercato PSG : Beraldo et Safonov prêts à quitter le navire

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, plusieurs joueurs espèrent profiter du mercato hivernal pour trouver des solutions à leurs situations actuelles. C’est le cas notamment de Lucas Beraldo et Matvey Safonov au PSG. Barré par la rude concurrence à son poste, le défenseur central brésilien est obligé de se contenter de quelques bouts de minutes au fil des semaines.

Ce temps de jeu famélique ne semble plus convenir au joueur de 22 ans qui se verrait bien chez un autre grand d’Europe en vue de la prochaine Coupe du Monde. Décevant lors de ses rares entrées en jeu, Beraldo a ainsi très peu de chance de passer l’hiver au Paris Saint-Germain, selon le journal L’Équipe. Et cela tombe bien, puisque des formations turques, anglaises, italiennes et portugaises seraient intéressées par son renfort en janvier.

Luis Enrique l’apprécie et souhaite le garder, mais en cas de bonne offre, soit 30 millions d’euros, le Paris SG ne devrait pas forcément le retenir. Même son de cloche pour Matvey Safonov. Recruté en juillet 2024 en provenance de Krasnodar pour 20 millions d’euros, le gardien de but de 26 ans pourrait lui aussi faire ses valises pour une autre destination.

Malgré le départ de Gianluigi Donnarumma l’été passé, l’international russe est toujours une doublure et cette situation l’agace de plus en plus. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, Safonov pourrait alors aller voir ailleurs pour récupérer du temps de jeu.

Le quotidien sportif explique d’ailleurs que Luis Campos et Luis Enrique « considèrent disposer d’un groupe suffisamment armé dans sa quête d’une deuxième Ligue des champions », mais ces deux départs devraient libérer des fonds pour le PSG afin de les renforcer cet hiver. Affaire à suivre…