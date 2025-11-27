OM–Newcastle : Le scandale se propage, l’UEFA saisie !

Afficher l’index Masquer l’index
La polémique enfle autour du match OM-Newcastle (2-1). Les dirigeants anglais vont déposer une réclamation à l’UEFA contre les conditions d’accueil de leurs supporters à Marseille.
Ça chauffe à l’OM : Newcastle dénonce des traitements inacceptables
L’Olympique de Marseille s’est relancé en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont renversé Newcastle (2-1) ce mardi soir. Cette victoire permet aux Olympiens de croire à une qualification pour le prochain tour. Le public phocéen a ainsi exulté de joie au coup de sifflet finale.
Mais cette célébration est ternie par de graves incidents dans les tribunes du Vélodrome. Des supporters anglais ont dénoncé un « traitement inacceptable » à Marseille. L'usage de gaz lacrymogènes et de matraques de la part des forces de l'ordre sont évoqués.
Ces récits mentionnent également une retenue des fans des Magpies pendant plus d’une heure au terme de la rencontre, dans des conditions déplorables. « L’opération d’après-match a été observée de près par nos stewards et notre personnel d’encadrement », dénonce Newcastle dans son communiqué.
Les Magpies vont saisir l’UEFA
La direction de Newcastle a réagi avec fermeté suite à ces débordements. Elle compte déposer une réclamation auprès de l’UEFA suite au traitement infligé à ses supporters. Les Magpies se réservent le droit d’engager des poursuites judiciaires si nécessaires.
« Nous allons demander à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et aux autorités locales d’enquêter officiellement sur cette affaire afin de tirer les leçons de cet incident et d’éviter que ce comportement ne se reproduise ».
La tension autour de ce choc ne semble pas redescendre quelques jours après la rencontre. La riposte de Newcastle assure que les conséquences de cette soirée dépasseront largement le cadre sportif.
