Mercato : Luis Enrique prêt à plaquer le PSG pour le Barça ?

Après son premier sacre historique en Ligue des Champions la saison passée, le PSG va-t-il parvenir à conserver son entraîneur Luis Enrique jusqu’à la fin de son contrat ? La presse espagnole annonce déjà son retour au Barça.

Mercato PSG : Le Barça discute déjà avec Luis Enrique

Si le Real Madrid marche au super avec un Kylian Mbappé tout feu tout flamme, ce n’est pas le cas du FC Barcelone. Deuxièmes de Liga derrière les Merengues, les Blaugranas sont clairement en difficulté en Ligue des Champions. Après l’humiliation à Stamford Bridge face à Chelsea (3-0), mardi soir, la qualification pour les huitièmes de finale n’est pas remise en cause, mais l’équipe de Hansi Flick n’aura plus trop de marge de manoeuvre pour les trois derniers matchs de la phase de ligue.

D’ailleurs, la presse espagnole annonce déjà que la lourde défaite face aux Blues fragilise sérieusement l’entraîneur allemand. Arrivé en juillet 2024, l’ancien coach du Bayern Munich ne ferait plus vraiment l’unanimité en Catalogne. Si bien qu’au sein de la direction barcelonaise, certaines voix s’élèvent déjà pour évoquer un changement d’entraîneur l’été prochain.

Et selon les informations du média Don Balon, Luis Enrique fait l’unanimité pour succéder au technicien allemand. En juin prochain, l’ancien coach du Barça aura bouclé sa troisième saison au Paris Saint-Germain et ne sera plus qu’à douze mois de la fin de son bail. Un timing parfait pour Joan Laporta et les décideurs du club culé.

« Barcelone envisagerait de proposer un contrat à Luis Enrique suite à une crise de résultats, notamment après la défaite contre Chelsea », rapporte la publication catalane, qui précise qu’un appel de son ancien club ne laisserait toutefois pas insensible Enrique. D’autant que selon les échos obtenus par le média spécialisé, il aurait déjà échangé avec certains dirigeants du Barça.

L’occasion pour l’entraîneur du PSG de poser quelques conditions avant d’ouvrir d’éventuelles négociations. L’ancien milieu de terrain aurait notamment expliqué aux émissaires de Joan Laporta qu’un profond remaniement de l’effectif actuel était nécessaire, avec au moins trois ou quatre départs de joueurs majeurs pour autant d’arrivées afin de renforcer l’équipe.

Toujours selon la même source, le FC Barcelone aurait accepté ces exigences et serait prêt à tout mettre en oeuvre pour convaincre Luis Enrique de revenir chez lui. Une situation qui commencerait déjà à inquiéter le leader du championnat français, conscient du lien très fort entre son entraîneur et le Barça.

Si les mauvais résultats des hommes de Flick venaient à se multiplier, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient se retrouver face à un sérieux problème, même si pour le moment, le tacticien de 55 ans ne semble pas avoir l’esprit à un changement.

Le Barça prêt à patienter jusqu’en 2027 pour Hansi Flick ?

Pour assurer éventuellement la succession de Hansi Flick, le FC Barcelone veut Luis Enrique et personne d’autre. Le club culé serait disposé à patienter jusqu’à l’été 2027 et la fin de son contrat à Paris pour le récupérer en tant qu’agent libre.

« Le Barça reste tout de même attentif à toute évolution susceptible de rapprocher l’entraîneur espagnol du club, envisageant même la possibilité d’attendre un an avant de pouvoir compter sur lui », détaille le média El Nacional, qui assure que les dirigeants du Barça pourraient opter pour un entraîneur intérimaire la saison prochaine avant de miser sur Luis Enrique à compter de juillet 2027.

Lisez aussi : PSG – Tottenham : Luis Enrique dézingue Lucas Hernandez !

Reste maintenant à voir si le successeur de Christophe Galtier réclamera son départ à Nasser Al-Khelaïfi au terme de l’exercice 2025-2026 afin de retrouver son club de coeur. De son côté, Fichajes confirme que Luis Enrique est bien le grand favori au poste en cas de départ de Hansi Flick, mais un autre ancien de la maison, Cesc Fabregas, serait également cité. Affaire à suivre…

