Incroyable hécatombe au PSG ! Al-Khelaïfi sur le billard

L’hécatombe s’abat vraiment sur le PSG. Après les joueurs et l’entraîneur, c’est désormais au tour du président Nasser Al-Khelaïfi de rejoindre l’infirmerie pour une opération. Explications.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi se blesse lors d’un match de padel

Décidément, les blessures n’épargnent personne durant cette première partie de saison au Paris Saint-Germain. Après la cascade de soucis physiques chez les joueurs et la chute à vélo de Luis Enrique, c’est désormais le président du club de la capitale qui s’est fait mal. Mercredi soir, les Rouge et Bleu ont livré l’une de leurs prestations de Ligue des Champions les plus prolifiques de la saison.

En même temps, leur premier responsable a été aperçu dans les tribunes du Parc des Princes dans un état inhabituel. En effet, l’homme d’affaires qatari s’est présenté blessé au bras. Cette image a instantanément fait réagir les supporters et observateurs. D’après les informations obtenues par RMC Sport, la blessure de Nasser Al-Khelaïfi serait survenue à la suite d’un match de padel, un sport qu’il pratique régulièrement et dont il est un fervent amateur.

Le média métropolitain précise que cette lésion, jugée suffisamment sérieuse, nécessite une intervention chirurgicale programmée ce jeudi. Le site spécialisé La Source Parisienne rapporte que cette intervention chirurgicale aurait été recommandée d’urgence à Al-Khelaïfi, mais l’homme de 52 ans aurait refusé de manquer sa 137e présence dans la loge présidentielle lors d’un match de Ligue des Champions, devançant ainsi Jean-Michel Aulas et ses 136 rencontres européennes à la tête de l’Olympique Lyonnais.

La présence du patron de l’ECA sur les gradins, le bras en écharpe, a été remarquée par tous les supporters et observateurs présents au Parc. Après la victoire des hommes de Luis Enrique, les dernières nouvelles confirment que Nasser Al-Khelaïfi se fera opérer ce jeudi pour traiter sa blessure. Le club s’assure ainsi que son président pourra se rétablir rapidement, tout en restant impliqué dans les affaires courantes du Paris Saint-Germain, sans contrainte physique durable.

