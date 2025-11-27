Mercato OM : C’est confirmé, Benatia tient sa priorité !

La direction de l’OM a enfin tranché pour le poste à renforcer lors du mercato d’hiver. Medhi Benatia et son équipe travaillent déjà dans ce sens.

Mercato OM : Medhi Benatia veut recruter un milieu offensif

L’Olympique de Marseille a connu une fin de mercato estival très agitée. Le départ express d’Adrien Rabiot avait contraint l’OM à vite trouver son remplaçant. Matt O’Reily et Arthur Vermeeren sont venus étoffer ce secteur de jeu. Ces deux joueurs réalisent des débuts intéressants sur le Vieux Port.

Au point où les responsables phocéens envisagent de les recruter définitivement d’ici la fin de la saison en cours. Mais la direction de l’OM n’est pas encore satisfaite de son entrejeu. Elle estime qu’il lui manque encore un milieu capable de casser les lignes et de prendre des risques balle au pied.

À voir

Mercato Stade Rennais : Rayan attendu à Rennes cet hiver ?

Lire aussi : INFO Mercato OM : Benatia approche un milieu de la Lazio

Ce besoin se fait de plus en plus ressentir à l’Olympique de Marseille. La récente titularisation de Darryl Bakola ne l’a pas éclipsé. C’est pourquoi le directeur sportif Medhi Benatia travaille sur l’arrivée d’un nouveau milieu offensif dès cet hiver, indique L’Equipe.

Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne

Ce chantier s’impose à présent comme la priorité pour le prochain mercato de l’OM. Medhi Benatia prospecte même déjà en coulisse. Mario Stroeykens, Ismaël Saibari et Himad Abdelli sont autant de pistes annoncées ces dernières semaines à Marseille.

L’arrivée d’un milieu offensif durant le mercato d’hiver permettrait en tous cas d’élargir les options de Roberto De Zerbi. Mais cela risque aussi d’entrainer un possible départ dans ce secteur de jeu.

Lire la suite sur l’OM :

Lire aussi : Mercato : L’OM proche d’une vente record avec Robinio Vaz ?

À voir

Mercato : Luis Enrique prêt à plaquer le PSG pour le Barça ?

Coup dur à l’OM : La blessure de Nayef Aguerd se complique ?

Mercato OM : Un phénomène va signer !