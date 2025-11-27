Mercato : L’OM proche d’une vente record avec Robinio Vaz ?

La direction de l’OM pourrait vendre très très cher son prodige offensif Robinio Vaz. Le jeune attaquant de 18 ans est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.

Mercato : L’OM veut blinder Robinio Vaz

L’Olympique de Marseille mise sur ses jeunes talents. La prestation remarquable de Darryl Bakola face à Newcastle (2-1) le confirme. Un autre jeune de l’OM fait aussi parler de lui. Il est question de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans est incontestablement la révélation de l’OM cette saison.

Il a convaincu Roberto De Zerbi, en enchainant de solides prestations sur le terrain. Ses performances (4 buts) cette saison, combinées à son profil prometteur, ont attiré plusieurs grosses écuries d’Europe. Chelsea, Arsenal, Bayern Munich, Naples et Real Madrid seraient sur ses traces, indique Caught Offside.

Cette menace grandissante pousse la direction de l’OM à prendre ses précautions. Les Olympiens ne restent pas inactifs. Ils ont entamé des négociations en coulisses avec l’entourage de Robinio Vaz afin de le convaincre de prolonger. Le jeune attaquant serait même très réceptif à cette démarche.

Une offre colossale espérée à Marseille

Son bail expirant en juin 2028, cette prolongation viserait surtout à dissuader ses nombreux prétendants. Une offre pourrait cependant rebattre les cartes dans ce dossier. L’OM ne devrait pas s’opposer à un départ de Robinio Vaz contre un chèque de plus de 40 millions d’euros.

Rappelons que Michy Batshuayi reste la plus grosse vente de l’histoire de Marseille. Chelsea avait déboursé près de 39 millions d’euros pour son transfert en 2016 . Avec l’engouement autour de Robinio Vaz, l’OM peut espérer conclure une nouvelle grosse vente.

