ASSE : Le coach et le capitaine d’Écotay lancent le derby

L’entraîneur et le capitaine de l’US Écotay-Moingt, adversaires de l’ASSE, se sont prononcés sur le match de coupe de France. Éric Cognet espère une résistance de son équipe, mais il n’y croit pas !

ASSE : Écotay se prépare à vivre une expérience extraordinaire

A deux jours du derby ligérien entre l’ASSE et l’US Écotay-Moingt sur le match comptant pour le 8e tour de de la Coupe de France. Selon Éric Cognet, cette rencontre délocalisée au stade Geoffroy-Guichard restera gravée dans leur mémoire, quel que soit le résultat.

« Heureux d’être là ? Oui, beaucoup d’entraîneurs et de clubs aimeraient être à notre place. Vous imaginez la folie dans la tête de mes joueurs ! L’ASSE nous accueille comme un club local dans son univers professionnel et nous offre une expérience extraordinaire », a-t-il confié, tout ému.

Éric Cognet : « ll faudra parvenir à garder le ballon »

Le technicien du club de Régional 3 assure que son équipe s’est bien préparée pour le derby, mais il se veut réaliste. Eliminer l’AS Saint-Etienne semble presque impossible ! « On a construit un groupe au fil du parcours. On essaie de préparer nos joueurs à ce qu’il va se passer samedi. On prépare ce match de façon assez classique, en vidéo, mais c’est impossible ! », a-t-il déclaré.

Au sujet de sa stratégie pour tenter de résister aux Verts, Éric Cognet pense à la bataille pour la possession de balle. « L’ASSE est une très belle équipe […], notre problématique désormais : c’est comment faire face à ça ? Il faudra beaucoup de concentration pour anticiper les situations. Il faudra également parvenir à garder le ballon lorsque nous l’aurons », a-t-il indiqué.

Brunon : « Pour notre groupe, l’AS Saint-Etienne est un rêve »

Pour le capitaine de l’équipe d’Écotay-Moingt, le rêve d’affronter les Stéphanois dans leur mythique stade commence à devenir une réalité, à l’approche du match fixé à ce samedi (20h30).

« Pour tout notre groupe, l’ASSE est un rêve, mais ça commence à devenir réel pour nous. Cette opportunité est magnifique pour tout le club, des joueurs aux bénévoles. […] Jouer à Geoffroy-Guichard à 38 ans, c’est incroyable ! », a soutenu Benoît Brunon.

