Mercato ASSE : Pourquoi Stassin tient-il à quitter Sainté ?

Lucas Stassin a bien une raison de vouloir quitter l’ASSE et la Ligue 2. Il vise la sélection A de Belgique comme il l’a expliqué sur RTBF, pendant la présente trêve internationale.

ASSE : Lucas Stassin bloqué en Ligue 2

Dès la relégation de l’ASSE en Ligue 2 en mai dernier, Lucas Stassin (21 ans) a déclaré son intention de quitter le club stéphanois. Il n’était pas question pour lui de jouer en deuxième division. Pour poursuivre sa progression, le jeune attaquant voulait rejoindre un club de l’élite.

Mais les dirigeants stéphanois l’ont empêché de partir. Il avait pourtant des propositions intéressantes en Europe. En Ligue 1, le Paris FC et le Stade Rennais ont fait des offres pour le buteur de l’AS Saint-Etienne, mais elles ont été repoussées.

Rudi Garcia préfère Vermant de Bruges à Stassin de l’ASSE en Ligue 2

Évoquant sa situation, l’avant-centre des Verts avoue qu’il a peu de chances d’être sélectionné pour le Mondial en jouant en Ligue 2. « Le sélectionneur compte énormément sur le championnat dans lequel Roméo Vermant évolue. C’est un autre style que moi, peut-être que le coach s’est simplement basé sur ça », a déclaré Lucas Stassin, au sujet de la sélection de son ancien coéquipier à Westerlo.

En effet, Roméo Vermant (21 ans) évolue désormais avec le FC Bruges et joue la Ligue des champions avec le club de première division belge (Jupier pro League). Ce qui est un avantage pour ce dernier, comparativement au N°9 de l’ASSE. Malgré cela, ce dernier ne désespère pas.

« Je n’ai pas encore eu de contact direct avec Rudi Garcia (le sélectionneur). Je pense que ça viendra le jour où il décidera, je l’espère, de me prendre. Il faut être patient et continuer à travailler. J’aurai, un jour, la chance d’être pris », a-t-il confié.

Mondial 2026 : Quitter l’ASSE et performer en 2026, la seule alternative pour Stassin

Contraint d’honorer son contrat à Saint-Etienne l’été dernier, Lucas Stassin souhaite toujours quitter la Ligue 2 où il n’a pas de visibilité, pour prétendre à une place en Équipe A de Belgique. L’objectif de l’international Espoirs belge étant de se mettre en évidence avec un club de première division, afin d’attirer l’attention du sélectionneur des Diables Rouges, en vue de la Coupe du monde 2026.

Pour espérer décrocher une place pour le Mondial 2026, Lucas Stassin doit quitter l’ASSE cet hiver et aussi performer avec son probable nouveau club, lors de la deuxième moitié de la saison. Il aura cinq mois pour le faire, car la Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

