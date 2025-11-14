Mercato LOSC : Une offre tombe pour Ayyoub Bouaddi

Un cador anglais veut asséner un coup dur au LOSC. Le jeune milieu de terrain lillois, Ayyoub Bouaddi est sur les tablettes d’un club de Premier League.

Arsenal pourrait agir en Ligue 1 dès le mercato d’hiver. Selon Africa Foot, la cellule de recrutement des Gunners suit un jeune talent français. Il s’agit d’Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC. Âgé de 18 ans, Bouaddi brille à Lille en ce début de saison. Il est devenu un titulaire indiscutable sous les ordres du tacticien Bruno Genesio.

Son contrat court jusqu’en juin 2027. Arsenal envisagerait une offre dès cet hiver pour devancer la concurrence. Liverpool, Manchester United et le Paris Saint-Germain suivent également le joueur, natif de Senlis. Cette saison, avec le LOSC, le jeune prodige a délivré une offrande en 16 apparitions toutes compétitions confondues.

Transfermarkt évalue sa valeur à 30 millions d’euros. Mais les Dogues exigeront plus avant de négocier. Tout prétendant doit débourser plus de 50 millions d’euros. Pour le moment, le patron du LOSC, Olivier Létang ne veut pas vendre sa pépite cet hiver. Les dirigeants lillois veulent même prolonger le contrat du meneur de jeu.

